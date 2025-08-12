Independiente del Valle y Mushuc Runa se enfrentan la noche de este martes 12 de agosto de 2025 en Chillo Jijón por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle llegó a esta instancia luego de derrotar en los dieciseisavos de final a Vasco da Gama por un marcador global de 5-1, mientras que Mushuc Runa fue el mejor equipo de la fase de grupos y se clasificó directamente.

Independiente vs. Mushuc Runa, un juego dispar

Independiente del Valle y Mushuc Runa llegan a los octavos de final de la Copa Sudamericana con realidades muy distintas en el plano local y continental, lo que marca el contexto de esta eliminatoria.

El líder sólido de la Liga Pro es Independiente del Valle. Con 50 puntos en 24 partidos, los rayados han mostrado una regularidad notable esta temporada. Su récord en el torneo local es de 14 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas, lo que refleja un balance positivo.

Con 43 goles a favor y apenas 19 en contra, el equipo destaca tanto en ofensiva como en defensa. En sus últimos cinco encuentros en Liga Pro, ha ganado cuatro y empatado uno, lo que confirma su excelente momento.

La última derrota en la Liga Pro para IDV fue el 4 de mayo ante Emelec por 2-1 en casa. En torneos internacionales, su última caída ocurrió en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando cayeron 6-2 contra River Plate en Buenos Aires.

Por su parte, Mushuc Runa enfrenta una situación mucho más complicada. Es el último en la tabla de posiciones de la Liga Pro con apenas 17 puntos. El equipo ha ganado solo cuatro encuentros, empatado cinco y perdido 15.

Su diferencia de goles es negativa (-17), producto de 26 goles a favor y 43 en contra. Además, su rendimiento reciente ha sido irregular, con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos en una etapa donde tuvo como entrenadores a Ever Hugo Almeida, Fabián Frías y en el presente a Paúl Vélez.

La última victoria de Mushuc Runa en la Liga Pro se dio el 3 de mayo, cuando vencieron 4-3 a Macará. En la Sudamericana, cerraron la fase de grupos con un triunfo por 2-0 ante Palestino en Chile.

El único enfrentamiento entre ambos en la presente temporada fue en la Liga Pro, el 23 de mayo, cuando Independiente del Valle se impuso 2-1 en su estadio y sirvió para despedir a Kendry Páez, transferido al Chelsea y luego prestado al Racing de Estrasburgo.

Claudio Spinelli y Junior Sornoza anotaron para los locales, mientras que Stiven Tapiero descontó para Mushuc Runa.

