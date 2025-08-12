Independiente del Valle y Mushuc Runa se enfrentan la noche de este martes 12 de agosto de 2025 en Chillo Jijón por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Independiente del Valle llegó a esta instancia luego de derrotar en los dieciseisavos de final a Vasco da Gama por un marcador global de 5-1, mientras que Mushuc Runa fue el mejor equipo de la fase de grupos y se clasificó directamente.
Independiente vs. Mushuc Runa, un juego dispar
Independiente del Valle y Mushuc Runa llegan a los octavos de final de la Copa Sudamericana con realidades muy distintas en el plano local y continental, lo que marca el contexto de esta eliminatoria.
El líder sólido de la Liga Pro es Independiente del Valle. Con 50 puntos en 24 partidos, los rayados han mostrado una regularidad notable esta temporada. Su récord en el torneo local es de 14 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas, lo que refleja un balance positivo.
Con 43 goles a favor y apenas 19 en contra, el equipo destaca tanto en ofensiva como en defensa. En sus últimos cinco encuentros en Liga Pro, ha ganado cuatro y empatado uno, lo que confirma su excelente momento.
La última derrota en la Liga Pro para IDV fue el 4 de mayo ante Emelec por 2-1 en casa. En torneos internacionales, su última caída ocurrió en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando cayeron 6-2 contra River Plate en Buenos Aires.
Por su parte, Mushuc Runa enfrenta una situación mucho más complicada. Es el último en la tabla de posiciones de la Liga Pro con apenas 17 puntos. El equipo ha ganado solo cuatro encuentros, empatado cinco y perdido 15.
Su diferencia de goles es negativa (-17), producto de 26 goles a favor y 43 en contra. Además, su rendimiento reciente ha sido irregular, con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos en una etapa donde tuvo como entrenadores a Ever Hugo Almeida, Fabián Frías y en el presente a Paúl Vélez.
La última victoria de Mushuc Runa en la Liga Pro se dio el 3 de mayo, cuando vencieron 4-3 a Macará. En la Sudamericana, cerraron la fase de grupos con un triunfo por 2-0 ante Palestino en Chile.
El único enfrentamiento entre ambos en la presente temporada fue en la Liga Pro, el 23 de mayo, cuando Independiente del Valle se impuso 2-1 en su estadio y sirvió para despedir a Kendry Páez, transferido al Chelsea y luego prestado al Racing de Estrasburgo.
Claudio Spinelli y Junior Sornoza anotaron para los locales, mientras que Stiven Tapiero descontó para Mushuc Runa.
PREVIA
Alineación de IDV:
Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares y Darwin Guagua; Aron Rodríguez y Claudio Spinelli.
Entrenador: Javier Rabanal
Alineación de Mushuc Runa:
Rodrigo Formento; Stiven Tapiero, Glendys Mina, Bryan Bentaberry y Dennis Quintero; Ángel Gracia, Carlos Orejuela, Kevin Peralta y Nicolás Dávila; Jonathan dos Santos y Joaquín Verges.
Entrenador: Paúl Vélez
PT
Arranca el partido en Chillo Jijón. Independiente del Valle y Mushuc Runa juegan por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Minuto 5
Sin emociones en los primeros minutos en Chillo Jijón. El marcador sigue en blanco.
Minuto 10
Mushuc Runa presiona la salida de Independiente del Valle con el uruguayo dos Santos como el más entusiasta.
Minuto 13
Tarjeta amarilla para Patrik Mercado, jugador de IDV.
Minuto 15
IDV empieza a presionar contra su arco a Mushuc Runa que se defiende con orden.
Minuto 18
Goooooooool de IDV. Claudio Spinelli abre el marcador en Chillo Jijón con golpe de cabeza. El pase fue de Mercado con el cobro de un tiro libre.
Minuto 25
Mushuc Runa no reacciona al golpe del gol de IDV. Los rayados controlan el juego sin sobresaltos.
Minuto 30
Carlos Orejuela tuvo la opción más clara de Mushuc Runa con un remate desde fuera del área. Guido Villar se esforzó para despejar el balón.
Minuto 35
Villar salva a IDV tras un ataque profundo de Mushuc Runa liderado por Bryan Bentaberry, sin embargo, la acción es anulada por posición adelantada del defensa central.
Minuto 40
Mushuc Runa genera peligro sobre el arco de Villar con un cobro de tiro libre de Ángel Gracia, un especialista en el cobro de los tiros libres.
Minut0 45
Se añaden tres minutos al tiempo reglamentario.
Minuto 45+3'
Final del PT en Chillo Jijón. IDV derrota 1-0 a Mushuc Runa con un tanto de cabeza de Claudio Spinelli.
ST
Arranca el ST en Chillo Jijón. En Mushuc Runa salió Joaquín Vergés para que ingrese Robert Burbano.
Minuto 50
IDV salió decidido a liquidar la serie en el partido de ida. Controla el balón, mientras Mushuc Runa espera ordenadamente en su campo.
Minuto 55
Tarjeta amarilla para Mateo Carabajal, jugador de IDV, por haber impactado con su mano un balón que terminó en el arco de Formento.
Minuto 60
Cambio en IDV: sale Mercado para que ingrese Renato Ibarra.