Chile tendrá respuesta negativa del TAS por Byron Castillo, según un experto

Imagen referencial. La FIFA hizo pública su decisión de desestimar la demanda en contra de la FEF y Byron Castillo. Foto: Instagram Byron Castillo.

Redacción Deportes

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) recibirá otro revés en su intención de que se sancione a Byron Castillo y se le despoje del cupo mundialista a Ecuador.

Así lo considera Gerardo Acosta, abogado que formó parte por ocho años del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La ANFP se prepara para apelar el fallo del Comité de Apelaciones de la FIFA, que no dio paso al pedido de Chile sobre una supuesta irregularidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en alinear a Byron Castillo por la Tricolor, a quien acusan de haber adulterado su identidad.

“En este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel”, expresó el jurista en una entrevista con La Tercera de Chile.

El abogado considera que el argumento de Eduardo Carlezzo, jurista que representa a Chile para sancionar a Castillo, no tiene asidero. “La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP. No digo que (Carlezzo) no tenga razón, sino que él pretende que la FIFA juzgue la autenticidad del documento y la FIFA no tiene esa potestad”, añadió.

La resolución sobre Byron Castillo

La resolución de la FIFA se conoció este 16 de septiembre del 2022, a través de un comunicado de la FIFA.

“Se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de nacionalidad ecuatoriana permanente, de conformidad con (…) el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFa”, indica el dictamen de la Comisión de Apelaciones de la FIFA.

Así, la Tricolor continúa con su preparación para el Mundial de Catar 2022, donde debutará el 20 de noviembre, ante los anfitriones.

Castillo además fue convocado para los amistosos de Ecuador ante Arabia Saudita y Japón. El choque ante los de Medio Oriente será el 23 de septiembre a las 13:00 y frente a los nipones, el 27 del mismo mes a las a las 06:55.