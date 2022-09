Byron Castillo será titular en Ecuador ante Arabia Saudita

Byron Castillo (izq.), seleccionado ecuatoriano. Foto: La Tri

El entrenador Gustavo Alfaro se la juega por Byron Castillo. Lo ubicará como titular en el partido de Ecuador ante Arabia Saudita, ese viernes 23 de septiembre, partido preparatorio para el Mundial de Catar 2022.

Castillo, de 23 años, está apto para jugar en la cita mundialista luego de que la FIFA desechó una apelación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) para que se lo castigue por supuesta adulteración de identidad.

El estratega lo ubicará como estelar como lateral por derecho. En esa posición, el jugador actuó en ocho partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar. En esa posición, también actuó Ángelo Preciado.

Castillo, quien juega en el León de México, está enfocado en ganarse la titularidad para jugar el Mundial. Así se lo dijo a sus personas cercanas como su abogado Andrés Holguín.

El futbolista es uno de los seleccionados en quienes confía el estratega Alfaro. El DT prueba a sus jugadores en el amistoso para dar forma a la alineación que debutará en el Mundial de Catar, el 20 de noviembre.

Tras este cotejo, Ecuador se trasladará a Dusseldorf, Alemania, para medirse a Japón, el martes 27 de noviembre.

Más partidos de la Selección de Ecuador

El partido frente a Arabia Saudita será el penúltimo de Ecuador antes de disputar el Mundial de Catar. Posterior a tal evento, el elenco de la mitad del mundo se trasladará hacia Dusseldorf, Alemania.



En suelo germano, la Selección tendrá su último ensayo ante Japón. El duelo ante los nipones será el martes 27 de septiembre a las 06:55.



El dúo de cotejos que disputará la nómina de Alfaro le servirá a este para tener una idea más clara de los jugadores que llevará a la Copa del Mundo, lo cual se complementará con su futuro rendimiento. De igual forma, podrá pulir su estilo y nivel para que, al momento del certamen, el plantel esté en óptimas condiciones.



Ante la ausencia de fechas FIFA a futuro, la FEF señaló que no se pactarían más amistosos. La razón se debe a que no se podría contar con la mayoría de los seleccionados y no tendría sentido jugar con nombres que no estén dentro de los que probablemente irán al torneo.