DT César Farías ve al Aucas como favorito en la final de la LigaPro

César Farías, DT de Aucas, se mantiene invicto desde que tomó las riendas del equipo. Foto: Javier Flores / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (D)

Aucas hizo historia al ingresar a su primera Copa Libertadores y alcanzar una final nacional. El DT César Farías no está conforme con haber logrado eso para sus dirigidos, el venezolano apunta a llevarse la final ante Barcelona el próximo 6 de noviembre de 2022.

El nombre del DT ya luce en los registros de los orientales como el del mejor que ha pasado por su filas. Un invicto de 20 partidos dice que, además de lo conseguido, tal marca no se había visto antes en 77 años de vida institucional de los orientales.



Tras el último triunfo de 3-0 del equipo expetrolero ante Gualaceo en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, este y su estratega se coronaron campeones de la segunda etapa. Para hacerse con el campeonato deberán imponerse en una final a ida y vuelta.



Con respecto a las proyecciones para los aurigranas de cara a la final, el estratega ve con buenas posibilidades a sus dirigidos. En diálogo con GolTv, canal dueño de los derechos del campeonato, reveló que, para él, la posición de Aucas es privilegiada.



"Aucas es el favorito, de eso no me cabe ninguna duda. Puede que también gane Barcelona porque las finales se juegan, no las vamos a ganar en el micrófocono", sostuvo el estratega.



Dentro de su diálogo sostuvo que respeta a los toreros y no los menosprecia, sin embargo, aquello no es un motivo para amilanarse ante el reto. Para él, los números hablan por sí mismos, pues su equipo -además de invicto- fue el que más goles hizo y el que menos recibió en la fase- Asimismo, recalcó que cuenta con jugadores que ya han sido campeones, por lo que su experiencia les da un plus.

¿Los jugadores de Aucas lo ven distinto?

Pese a las palabras del estratega, sus futbolistas han manifestado distintos criterios. Para Hernán Galíndez y Roberto 'Tuka' Ordóñez, la situación de privilegio la tienen los guayaquileños.



El arquero había expresado que el favorito era el 'Ídolo', pues también cuentan con la experiencia de ya haber sido campeones y finalistas. Allí destacó a jugadores virtuosos como Jhon Jairo Cifuentes o Javier Burrai.



La 'Tuka' dio su punto de vista en relación a la final venidera. Para este, Aucas es inferior en una historia de "David contra Goliat".



La primera final entre los clubes se llevará a cabo el sábado 6 de noviembre en el Estadio Monumental. La vuelta llegará el domingo 13 del mismo mes en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

