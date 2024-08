Barcelona Sporting Club es sin lugar a dudas el equipo con más hinchas de Ecuador. Su arraigo popular hace que sus seguidores lleven orgullosos los colores de su camiseta en distintos puntos del mundo.

Dentro del país, Barcelona SC mueve multitudes a donde quiera que vaya, y cuando sale del país siempre está acompañado por sus fieles seguidores, que no pierden la oportunidad de estar cerca de los jugadores que los representan.

Más noticias:

Un nueva muestra de la popularidad de Barcelona se dio en la Copenhague Fashion Week 2024, que se realizó del 5 al 8 de agosto, convirtiendo a la capital danesa en el centro de la moda con más de 30 desfiles y presentaciones de las tendencias que se verán en la primavera-verano del siguiente año.

Uno de esos desfiles tenía la temática de camisetas de equipos de futbol, en donde no faltaron las de las selecciones de Argentina, Brasil, Jamaica, Inglaterra; y de equipos como el Paris Saint-Germain, Palestino de Chile, Arsenal y, desde luego, de Barcelona Sporting Club.

La modelo egipcia Huda Shahinlleva la camiseta de la temporada 2013, justo un año después que rompieron la racha de cerca de 15 años sin ganar un torneo local, con jugadores como Damián ‘Kitu’ Díaz, Matías ‘Pony’ Oyola y Narciso Mina, como grandes figuras.

Barcelona Sporting Club y su mediática camiseta

El modelo 2013 de la camiseta de BSC combinó el tradicional color amarillo, pero con la presencia del color negro que nacía en la parte inferior y poco a poco se difuminaba hasta antes de llegar a la marca del primer auspiciarte.

El escudo pasó a estar en la parte central del pecho y dejó los costados para dos de los auspiciantes de esa temporada.

En lo estrictamente deportivo no fue uno de los mejores años de los canarios. En la primera etapa terminaron en el quinto puesto, y en la segunda en el sexto. En la acumulada fueron quintos y se clasificaron para la Sudamericana de 2014.

En la Copa Libertadores quedaron eliminados en la fase de grupos, pese a conseguir empates de visita ante Nacional de Uruguay y Toluca de México. Sus malos resultados en casa con una derrota ante Boca Juniors y empate contra Toluca, marcaron su destino.

En la Copa Sudamericana sufrieron una vergonzosa eliminación en la zona norte contra Mineros de Guayana, que se llevó la llave con un claro e inapelable 4-2.

Foto: Archivo histórico EL COMERCIO.

Escudo de Barcelona en video de Green Day

El 16 de enero de 2020 la agrupación norteamericana Green Day presentó el clip del tema ¡Oh Yeah!. Para asombro de todos en el video apareció el escudo de Barcelona Sporting Club.

Los seguidores del ‘Ídolo del Astillero’ no esperaron para llevar a redes sociales la emoción de que el escudo de su equipo apareciera en el referido video musical.

En solo cuatro horas logró más de 205 800 reproducciones en YouTube. Al momento, tiene más de 7.5 millones.

La sorpresa para el público ecuatoriano aparece pasado el primer minuto. Un guardia de seguridad está mirando la pantalla de su celular y detrás de él está ubicado un corcho del que aparecen colgadas diversas imágenes.

Una de esas es el escudo de BSC, que se distingue claramente sobre el botellón de agua. Junto a este se encuentra un uniforme de fútbol y un poco más arriba aparece un parche de la bandera de Ecuador.

El escudo del equipo canario aparece nuevamente en varias ocasiones a lo largo del video que tiene una duración de tres minutos con 11 segundos.

Y es que tras la difusión del clip, en ese momento, la etiqueta Green Day se volvió tendencia en X en Ecuador con miles de usuarios comentando sobre el ‘cameo’ del escudo de Barcelona en el video y preguntándose si el guardia de seguridad que aparece en él es hincha del equipo ecuatoriano.

¡Oh Yeah!, fue parte del nuevo disco de Green Day que lleva por título ‘Father Of All Motherfuckers’ que fue lanzado al mercado el 7 de febrero del 2020 a través de la firma Reprise Records.

El tema fue el tercer adelanto del nuevo trabajo discográfico de la agrupación estadounidense de pop punk y pop rock integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool y conocido por éxitos como American Idiot, Boulevard of Broken Dreams o Wake Me Up When September Ends.

No te pierdas – El Confesonario con Carla Pérez