Gustavo Alfaro vuelve a confiar en Byron Castillo y lo convoca para Ecuador

Byron Castillo (izq.) y el presidente de Barcelona Carlos Alfaro Moreno. El jugador fue convocado a la Selección este 15 de septiembre del 2022. Foto: Twitter Byron Castillo.

Redacción Deportes

Gustavo Alfaro volvió a confiar en Byron Castillo. Entre los jugadores convocados por Ecuador, para los partidos amistosos ante Arabia Saudita y Japón, resalta el nombre del lateral ecuatoriano de 23 años. Chile acusa al futbolista de falsificar documentos y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de encubrirlo. Una audiencia por este caso se realizó en Zúrich, Suiza, este 15 de septiembre del 2022.

Horas más tarde, este mismo día, el DT de la Selección ecuatoriana dio a conocer a los convocados para los próximos cotejos de preparación antes del Mundial Catar 2022. En el listado resalta Castillo, del Club León de México.

Así, el DT Alfaro ratifica su confianza en el jugador que también ha pasado por Barcelona, Emelec, Aucas y otros clubes en Ecuador.

Como parte de su camino al Mundial de Catar 2022, la Tricolor jugará ante Arabia Saudita el 23 de septiembre del 2022 a las 13:00 (hora de Ecuador). Además, frente a Japón el 27 del mismo mes a las 06:55. Esos partidos serán en España y en Alemania.

Los convocados de Ecuador

Arqueros:

Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle

Defensas:

Byron Castillo, Angelo Preciado, Luis León, Xavier Arreaga, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Diego Palacios, Jackson Porozo,, William Pacho

Volantes:

Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Patrickson Delgado, José Cifuentes, Alan Franco, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, Romario Ibarra, Nilson Angulo y Anthony Valencia

Delanteros:

Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, Énner Valencia

¿Qué hicieron Chile y Perú en la audiencia?

Durante la audiencia convocada por la Comisión de Apelaciones de la FIFA, este 15 de septiembre del 2022 en Suiza, la Federación de Chile (AFNP) y su abogado Eduardo Carlezzo presentaron lo que consideran nuevas pruebas, entre las cuales se encontraba el ‘supuesto’ audio de Byron Castillo.



Por otra parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estuvo representada por su presidente Agustín Lozano. También acudieron Sabrina Martin y Jean Marcell Robilliard, gerenta legal y secretario general respectivamente. El rol de Perú en la audiencia no fue muy activo.

¿Cuándo decidirá FIFA en el caso Byron Castillo?

Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, en conversación vía WhatsApp con Diario El Comercio y Bendito Fútbol, adelantó que el fallo de la FIFA no se conocerá hoy (15 de septiembre) y que el tiempo que se tome para emitir el fallo no está determinado con precisión. "No es hoy… no sabría decirte el tiempo", dijo.



Se conoce que la FIFA tiene un plazo de 20 días para emitir el fallo, pero podría ser antes. En ese sentido, se estima que a finales de septiembre o máximo los primeros días de octubre se pronunciará la FIFA.