Abogados de Chile y Perú discuten por el caso Byron Castillo

Byron Castillo, jugador ecuatoriano del León de México y de la Selección de Ecuador. Foto: Instagram byron4590

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los abogados de Chile y de Perú tuvieron una discusión durante la audiencia por el caso Byron Castillo, que se realizó en Zúrich, Suiza, este 15 de septiembre del 2022.

La 'pelea' entre ambas partes se produjo por saber a qué equipo le correspondería asistir al Mundial de Catar 2022, si Ecuador fuera eliminado. La Tri se clasificó a Catar 2022 de manera directa al ubicarse en el cuarto lugar de las eliminatorias sudamericanas.



El periodista argentino César Luis Merlo fue el encargado de revelar la información. Además, añadió que la duración de la audiencia de segunda instancia fue de tres horas.



¿Qué hicieron Chile y Perú?

Durante la audiencia convocada por la Comisión de Apelaciones de la FIFA, la Federación de Chile (AFNP) y su abogado Eduardo Carlezzo presentaron nuevas pruebas, entre las cuales se encontraba el ‘supuesto’ audio de Byron Castillo.



Por otra parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estuvo representada por su presidente Agustín Lozano. También acudieron Sabrina Martin y Jean Marcell Robilliard, gerenta legal y secretario general respectivamente. El rol de Perú en la audiencia no fue muy activo.

¿Cuándo decidirá FIFA?

Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, en conversación vía WhatsApp con Diario El Comercio y Bendito Fútbol, adelantó que el fallo de la FIFA no se conocerá hoy (15 de septiembre) y que el tiempo que se tome para emitir el fallo no está determinado con precisión. "No es hoy… no sabría decirte el tiempo", dijo.



Se conoce que la FIFA tiene un plazo de 20 días para emitir el fallo, pero podría ser antes. En ese sentido, se estima que a finales de septiembre o máximo los primeros días de octubre se pronunciará la FIFA.



Byron Castillo y demanda a Chile

El conflicto entre Chile y Byron Castillo se alargará hasta después del Mundial, cuando el lateral ecuatoriano realice su demanda contra la Federación Chilena.



La demanda por difamación se procederá después de la Copa del Mundo en Catar, sin fecha exacta o aproximada por el momento, explicó el jurista en entrevista para El Comercio y Bendito Fútbol.



“La demanda contra la Federación Chilena se presentará en algún momento en el futuro, ya después del Mundial”, fueron las palabras de Andrés Holguín.



Así mismo, el abogado recalcó que para iniciar este proceso deberán contar con la venia del Club León de México, ya que son los dueños de los derechos del deportista.