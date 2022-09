Imagen referencial del jugador Byron Castillo que afronta una denuncia por parte de la Federación chilena de Fútbol. Foto: Instagram

La audiencia en segunda instancia convocada por la FIFA, tras la denuncia presentada por la Federación de Chile en contra de Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se realiza en Zúrich, Suiza, este 15 de septiembre del 2022. En la audiencia están presentes representantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La audiencia tenía previsto iniciarse a las 14:30 de Suiza (07:30 de Ecuador).

Andrés Holguín, abogado de Castillo, ha reiterado en varias ocasiones que el jugador no se iba a presentar a la audiencia en la sede de la FIFA este 15 de septiembre.

El abogado, en conversación vía WhatsApp con Diario El Comercio y Bendito Fútbol, adelantó que el fallo de la FIFA no se conocerá hoy (15 de septiembre) y que el tiempo que se tome para emitir el fallo no está determinado con precisión. "No es hoy… no sabría decirte el tiempo"

Los chilenos, quienes solicitaron a la FIFA este proceso, aducen una alineación indebida en ocho partidos de Castillo, por una supuesta duda generada en los documentos que certifican la nacionalidad ecuatoriana del futbolista Byron Castillo, quien juega de lateral izquierdo en la Tri.

Por tal razón, la Federación chilena pidió se retiren los puntos a Ecuador y su exclusión de la Copa del Mundo de Catar 2022. La Copa Mundial se inaugurará el 20 de noviembre del 2022. El primer partido será entre los anfitriones y la Tricolor en el Estadio Al Bayt, en Jor.

En horas previas a la audiencia, Andrés Holguín, abogado Byron Castillo, quien también es jugador del León de México, adelantó que su representado no tenía previsto viajar a Zúrich. "Byron nuca ha sido parte de este proceso. Por este motivo yo envié una carta a la FIFA comunicando que no nos íbamos a presentar […]. La FIFA ya reenvío esa carta a las partes diciendo que la misma se explica por sí sola”, puntualizó el jurista.

¿Qué busca Perú en la audiencia de FIFA por caso Castillo?

Medios de prensa de Perú confirman que los abogados de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) están en Suiza.

El diario Líbero, por ejemplo, asegura que la FPF ha mantenido en reserva su estrategia legal por decisión de sus abogados suizos y españoles.

Perú busca que Ecuador salga de la tabla de posiciones, en el caso de que FIFA falle en contra de la Tri. Así, Perú sería cuarta y ocuparía esa plaza para Catar 2022.

En el Comercio de Perú se confirma que la decisión sobre el caso Castillo la tomará un triunvirato integrado por el estadounidense Nel Eggleston, el feroés Christian Andreasen y el catarí Salman Al-Ansari.

¿Hay plazo para el fallo?

El caso en contra del futbolista ecuatoriano Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), sigue su curso normal y las partes involucradas asistieron hasta Zúrich, Suiza, para la audiencia de apelación de segunda instancia.

A la audiencia, convocada por la Comisión de Apelaciones de la FIFA, tenían que presentar sus alegatos la Asociación Nacional de Fútbol Asociado de Chile (ANFP), quienes son los denunciantes; la Federación Peruana, interesada en el cupo mundialista de Ecuador tras haber perdido en la repesca ante Australia; la FEF y Byron Castillo, los acusados.

Andrés Holguín, abogado de Castillo, precisó en varias entrevistas con medios de comunicación, que el jugador no se iba a presentar a la audiencia en la sede de la FIFA este 15 de septiembre.

"Byron nunca ha sido parte de este proceso. Por este motivo yo envié una carta a la FIFA comunicando que no nos íbamos a presentar a la audiencia […]. La FIFA ya reenvío esa carta a las partes diciendo que la misma se explica por sí sola”, puntualizó el jurista.

Así mismo, Holguín, en conversación vía WhatsApp con Diario El Comercio y Bendito Fútbol, adelantó que el fallo de la FIFA no se conocerá hoy (15 de septiembre) y que el tiempo que se tome para emitir el fallo no está determinado con precisión. "No es hoy… no sabría decirte el tiempo", dijo.

El desahogo de Castillo

Un día antes, el 14 de septiembre, Byron Castillo, desde México, habló con la cadena internacional Telemundo. A la televisora le narró todo lo que vivió en su carrera profesional y personal, luego de la denuncia presentada por los chilenos.

"La verdad pasé un momento de mi carrera duro […] el problema viene de años, no es de ahora. De pronto en lo internacional creen que es de ahora, pero eso ya estaba solucionado en Ecuador", comentó el futbolista de 23 años.

Sin mencionar directamente a Chile, dijo que se replicó, por parte de la prensa, todo tipo de información. "Todo el mundo me atacaba, me escribían en redes sociales […] Llegó el momento donde quise renunciar porque sentía tanta presión […] en los estadios me gritaba miles de cosas", agregó al recordar los difíciles momentos vividos en el primer semestre de este 2022.

"Hubo un momento donde exploté y dije ya no puedo", cerró el deportista con pasado en Barcelona, Aucas, Deportivo Azogues y Norteamérica, en Ecuador.

En la retina de los aficionados ecuatorianos se mantiene la imagen de Castillo llorando al finalizar el primer tiempo del partido de Aucas vs. Barcelona, válido por la fecha 14 de la primera fase de la LigaPro.

"Sácame, no aguanto más" fueron sus palabras en ese entonces, dirigidas a Jorge Célico, entrenador de los amarillos por ese entonces. Eso fue el cierre de una jugada en la que el deportista cometió un penal. Para la segunda parte fue reemplazado por Pedro Pablo Velasco.

