Brighton anunció la desvinculación de Billy Arce

Su regreso a Inglaterra duró poco. Billy Arce volvió al Brighton en enero de 2022, pero no fue inscrito, y un mes después, el club inglés anunció que rescindió su contrato con un “Buena suerte Billy”.

La publicación se realizó este 1 de marzo de 2022 a través de sus redes sociales. “Billy estaba ansioso por jugar fútbol regular y en este momento no podemos darle esa garantía. Le deseamos lo mejor en su objetivo de lograr eso y todo lo mejor para el futuro”, se lee en el comunicado oficial.

El extremo izquierdo de 23 años fichó por el Albion en 2018 procedente del Independiente del Valle. Desde entonces ha estado cedido en el Extremadura UD (España), CS Emelec, Barcelona SC y Liga de Quito.

Good luck, Billy Arce. 🇪🇨 The club has reached an agreement to terminate his contract. 🤝



✍️ @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️