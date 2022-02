Leverkusen de Piero Hincapié ante Atalanta en Europa League

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los partidos de los octavos de final de la UEFA Europa League están definidos y el Bayer Leverkusen, del defensa ecuatoriano Piero Hincapié, jugará ante el Atalanta.

El cuadro italiano llega a esta instancia luego de quedar en tercer lugar en el Grupo F de la Champions League.



Se colocó por detrás del Manchester United y el Villarreal, que avanzaron a octavos de final, y por delante del Young Boys, que se despidió de las competiciones europeas tempranamente.



Por su parte, los alemanes ganaron cómodamente el Grupo G de la UEFA Europa League con 13 puntos. Dejaron en el camino al Betis, Celtic y Ferencváros.



El defensa ecuatoriano Piero Hincapié anotó un gol ante el Celtic en la fecha dos. El partido se jugó el 30 de septiembre de 2021 en Glasgow.



El partido de ida está programado para el 10 de marzo en el Gewiss Stadium. La revancha será siete días después en el BayArena.

Emparejamientos

Porto vs Lyon

Sevilla vs West Ham United

Rangers vs Estrella Roja

Leipzig vs Spartak Moscú

Betis vs Frankfurt

Barcelona vs Galatasaray

Braga vs Mónaco

Atalanta vs Leverkusen

🎙️ Fernando Carro, Presidente de la Junta Directiva del Bayer 04 Leverkusen, habló sobre el próximo rival en la #UEL, @Atalanta_BC: "Esperamos llegar a la Final en Sevilla". ⚫️⭐️🔴 pic.twitter.com/6750GXO7Iy — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) February 25, 2022