El Boxing Day, celebrado el 26 de diciembre, coincide con una jornada especial en el calendario futbolístico británico, donde los aficionados disfrutan de partidos programados en diferentes horarios.

Es particularmente famoso en la Premier League de Inglaterra, una de las ligas más importantes del mundo.

El Boxing Day tiene su origen en una tradición británica del 26 de diciembre, cuando las iglesias abrían las cajas de donaciones acumuladas durante el año para distribuir ayuda a los más necesitados.

Además, en este mismo día, las familias adineradas del Reino Unido entregaban a sus empleados cajas con alimentos como gesto de gratitud por su trabajo durante el año.

En el Reino Unido, el fútbol no se detiene durante la temporada navideña, a diferencia de otras ligas en el mundo. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte aprovechan el Boxing Day para celebrar emocionantes jornadas de sus campeonatos domésticos.

El más destacado es el de la Premier League, el torneo más prestigioso de esta región. Este año, los aficionados podrán disfrutar de una maratón futbolística, que incluye partidos estelares y la participación de ecuatorianos como Moisés Caicedo (Chelsea) y Pervis Estupiñán (Brighton).

