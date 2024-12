Moisés Caicedo fue una de las figuras del Chelsea en la última victoria de su equipo por 2-1 frente al Brentford, en la jornada 16 de la Premier League. Aunque no marcó ni asistió, su destacado desempeño en el mediocampo le valió un lugar en el equipo de la semana de la liga inglesa.

El ‘Niño Moi’ volvió a brillar como un auténtico “perro de caza” en el centro del campo, destacándose por sus importantes recuperaciones y precisión en los pases. Además, el tricolor participó activamente en la jugada del segundo gol de los ‘Blues’.

Para el Chelsea, Moisés Caicedo fue la figura destacada del compromiso, y también lo fue para Alan Shearer, leyenda del fútbol inglés y encargado de seleccionar el equipo de la semana de la Premier League.

El exfutbolista ubicó a Caicedo como pivote en su XI ideal de la jornada 16, siendo el único jugador del Chelsea en aparecer.

“El centrocampista del Chelsea volvió a brillar, ganando tackles y recuperando la posesión una y otra vez en la mitad del campo del Brentford”, escribió Shearer sobre la actuación del ecuatoriano.

A nivel estadístico, según SofaScore, Caicedo completó el 86% de sus pases, dio dos pases clave y realizó un disparo a puerta, destacándose en el apartado ofensivo. En defensa, volvió a sobresalir al ganar seis de 14 duelos, realizar cuatro intercepciones, dos entradas y recuperar el balón en 13 ocasiones.

Estas cifras demuestran su capacidad para ser determinante tanto en la recuperación como en la construcción del juego.

El equipo de la semana quedó conformado de la siguiente manera:

Arquero: Jordan Pickford (Everton).

Defensas: Nikola Milenkovic (Nott. Forest), Maxence Lacroix (Crystal Palace) y Lewis Hall (Newcastle).

Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Amad Diallo (Man. United), James Maddison (Spurs) e Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Delanteros: Jacob Murphy (Newcastle), Alexander Isak (Newcastle) y Son Heung-Min (Spurs).

