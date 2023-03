63 boletos vendidos para el Católica vs. Guayaquil City

Solo 63 boletos se vendieron para el partido Universidad Católica vs. Guayaquil City en el Atahualpa, por la fecha 2 de la LigaPro. Foto: @UCatolicaEC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Varios partidos han contado con pocos aficionados en los graderíos, en el inicio de la LigaPro 2023 en Ecuador. En el último cotejo de la Universidad Católica solo 63 boletos se vendieron.

Desde la LigaPro se reveló que tan solo 63 personas pagaron para ver el partido entre Universidad Católica vs. Guayaquil City, de la fecha 2.



El partido entre Universidad Católica y Guayaquil City se jugó el domingo 5 de marzo en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 16:30.

Los 63 espectadores vieron como los locales golearon 3-0 con tantos de Tomás Oneto, Arón Rodríguez y Mauro Díaz.

Pocos boletos vendidos en otros partidos

En la primera fecha el encuentro entre Guayaquil City y Cumbayá, jugado en el Christian Benítez, tuvo un registro de 171 personas pagadas, lo que se tradujo en la más baja de toda la jornada.



Un factor recurrente en la segunda fecha fue que el Olímpico Atahualpa fue uno de los estadios que menos gente acogió en sus gradas.



Para el Cumbayá vs. Independiente del Valle solo pagaron 357 personas, mientras que El Nacional vs. Técnico Universitario lo hicieron 2 206.



En el intermedio se suma el duelo entre Mushuc Runa vs. Gualaceo, mismo que contó con 334 personas pagadas en las gradas de estadio de la Comunidad de Echaleche.

​

El Liga vs. Aucas rompió el molde

El sábado 4 de marzo Liga de Quito y Aucas protagonizaron un nuevo Superclásico de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Los goles de Luis Cangá y Alexander Alvarado, ambos de penal, decretaron el empate 1-1.



Según los datos de la LigaPro al escenario de los universitarios ingresaron 15 657 personas, siendo la mejor asistencia de la segunda fecha.



El que le sigue en este rubro es el Orense vs. Emelec con 12 039 personas pagadas, quienes llegaron hasta el estadio 9 de Mayo de Machala la noche del domingo 5 de marzo.

Visita nuestros portales: