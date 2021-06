Berrueta, gloria de Liga de Quito durmió en la calle y reúne dinero para comprar una camioneta

Redacción Guayaquil

La vida tuvo un giro trágico para Carlos Berrueta. El uruguayo, gloria de Liga de Quito, pasó de ser un reconocido futbolista a dormir en las calles, causa de una fuerte depresión. El charrúa viajará a Ecuador para participar en eventos benéficos.

“Yo no consumo alcohol desde hace mucho tiempo. Mi problema fue familiar, tema de pandemia, eso me deprimió. De la noche a la mañana no tenía nada, perdí todo, dormía en una plaza“, dijo el exjugador en una entrevista para radio La Red, de Quito.

Cuenta que, durante su periplo, en el que se sintió sin rumbo, recibió muchos mensajes de apoyo de quienes siguieron su carrera, entre ellos hinchas del cuadro albo, al que representó en dos etapas, entre 1990 y 1992 y posteriormente en la temporada 1994, cuando se retiró del fútbol.

Carlos Berrueta, durante un partido de Liga ante El Nacional, en el campeonato ecuatoriano de 1994. Foto: Archivo El Comercio

Berrueta, actualmente de 54 años, fue figura en la consecución de un título del cuadro azucena. En 1990, formó parte del plantel en el que también se destacaron Pietro Marsetti, Mauricio Argüello y Hans Ortega, y que era dirigido por Polo Carrera. Fue un título histórico para Liga, que llevaba 15 años sin dar una vuelta olímpica.

“Agradezco a toda la gente del Ecuador. Tuve una depresión muy fuerte, no sabía cuál era mi rumbo, estaba perdido. Recibí muchos mensajes apoyo”, dijo el hombre, que ahora reúne dinero para comprar una camioneta y realizar fletes.

Por ahora, consiguió un vehículo alquilado para trabajar como taxista informal. Cuenta que ya tiene contactos de conocidos para empezar a realizar carreras y juntar dinero para cumplir con su objetivo de tener un vehículo propio.

Dice que siguió a Liga de Quito después de su retiro y que se emocionó hasta las lágrimas cuando los albos levantaron la Copa Libertadores, en el 2008. Ahora les perdió la pista, porque no cuenta con televisión por cable.

Visitará el país para eventos benéficos y homenajes. “Llego el 2 de julio de 2021, a las 16:00, a Ecuador. Voy a estar en algunos eventos que me han preparado, y voy a tener tiempo para toda la gente”, dijo.