Barcelona recibe Palmeiras en Copa Libertadores. ¿Dónde verlo?

Redacción Bendito Fútbol (D)

Barcelona SC se enfrentará a Palmeiras, por la tercera jornada del grupo C de la Copa Libertadores, este 3 de mayo del 2023.



El cotejo se realizará en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo en Guayaquil, desde las 19:30.

Barcelona SC llega a este compromiso como tercero del grupo C, con tres unidades sin gol de diferencia, mientras que, Palmeiras está cuarto en el grupo, con el mismo puntaje, pero con menos uno en gol de diferencia.



Los dos primeros del Grupo, Bolívar de Bolivia (1) y Cerro Porteño de Paraguay (2) también tienen tres puntos y los criterios de desempate son o gol de diferencia o partidos entre sí.



Por tal motivo, el conjunto que dirige Fabián Bustos necesita una victoria para sumar puntos en un grupo, que por el momento está muy igualado.



Además, si es posible, el 'Ídolo del Astillero' deberá ganar con una ventaja para aprovechar la diferencia de goles a futuro y le permita continuar en la competencia.



Los dos primeros partidos de Barcelona SC

Barcelona SC no la ha pasado muy bien en este arranque de la Conmebol Libertadores, ya que en sus dos primeros partidos tuvo complicaciones y en uno de los juegos sufrió más de lo que debería.



En la primera jornada del Grupo C, Barcelona SC cayó en su visita a Cerro Porteño por 2-1. En dicho encuentro el cuadro ecuatoriano fue ampliamente superado, sin embargo, estuvieron cerca del empate, pero una desconcentración no lo permitió.



Todo lo contrario sucedió en el segundo juego ante Bolívar en el Monumental de Guayaquil. En aquel cotejo BSC se impuso 2-1 en un partido en el cual era superior y en una jugada aislada el conjunto boliviano empato el partido. El golpe no afectó a Barcelona SC y pocos minutos después recuperó la ventaja para ganar.



Ficha del partido

Barcelona SC vs. Palmeiras



Torneo: Copa Libertadores

Fecha: Miércoles 3 de mayo

Hora: 19:30

Estadio: Monumental de Guayaquil

¿Dónde ver? ESPN y Star+

