Independiente del Valle ofrece disculpas a Barcelona SC tras publicación de meme

Desde Independiente del Valle se disculparon con Barcelona SC por el mensaje enviado en redes sociales por el aniversario 98 de los canarios, que no fue del agrado del presidente Carlos Alfaro Moreno.

Tras la queja del presidente de Barcelona SC, Carlos Alfaro Moreno, sobre el mensaje que envió IDV al cual calificó como “una falta de respeto”, el elenco negriazul decidió usar sus redes sociales para disculparse.



“Ante un meme en contexto de seriedad, con el que, de una forma divertida, quisimos decirles seriamente Feliz Aniversario, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a Barcelona SC, su directiva y simpatizantes. Siempre los mejores deseos para su club que restemos”, publicó Independiente del Valle.

¿Qué se dijo en Barcelona?

Independiente del Valle fiel a su estilo, envió un mensaje de aniversario, con un toque de humor, algo que no le agradó a Carlos Alfaro Moreno.



En el saludo Independiente del Valle utilizó un vocabulario no muy formal como lo hace usualmente y, además, agregó un meme.



"Es una falta de respeto a la institución. El día que ganen 16 títulos como nosotros a lo mejor ponen una rata. Es una falta de respeto grave a una institución "amiga". Si fuera el CM de Barcelona SC no seguiría en el club", mencionó el presidente de BSC en una entrevista con el programa deportivo Marca 90.

Así mismo, Carlos Alfaro Moreno indicó que le generó tanta molestia el mensaje que estuvo a punto de responderlo, como lo hizo una vez que se enojó con un periodista que compartió una información falsa de Fabián Bustos.

"A este perro casi le contesto, qué están poniendo, qué les pasa" puntualizó.

