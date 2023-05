En Barcelona no cayó bien el saludo de IDV por sus 98 años

Jugadores de Barcelona festejan un gol en la LigaPro 2023. Foto: @BarcelonaSC

Barcelona SC recibió saludos de varios equipos del fútbol ecuatoriano por los 98 años de su fundación, el pasado 1 de mayo del 2023. Sin embargo, hubo uno que molestó al presidente del club.

Se trató del mensaje de Independiente del Valle (IDV).

El conjunto rayado, fiel a su estilo, envió un mensaje de aniversario con un toque de humor, algo que no le agradó a Carlos Alfaro Moreno.



En el saludo Independiente del Valle utilizó un vocabulario no muy formal como lo hace usualmente y ,además, agregó un meme.



"Es una falta de respeto a la institución. El día que ganen 16 títulos como nosotros a lo mejor ponen una rata. Es una falta de respeto grave a una institución "amiga". Si fuera el CM de Barcelona SC no seguiría en el club", mencionó el presidente de BSC en una entrevista con el programa deportivo Marca 90.



Así mismo, Carlos Alfaro Moreno indicó que le generó tanta molestia el mensaje que estuvo a punto de responderlo, como lo hizo una vez que se enojó con un periodista que compartió una información falsa de Fabián Bustos.

"A este perro casi le contesto, qué están poniendo, qué les pasa" puntualizó.

Barcelona siquiera les agradeció

En redes sociales, Barcelona SC replicó los mensajes de los demás equipos ecuatorianos con un emoji de saludo, entre ellos Liga de Quito, CS Emelec, etc.



Sin embargo, el mensaje que envío Independiente del Valle que decía: "Saludo a lo Grande. Saludamos a Barcelona SC por sus 98 años de vida institucional" y estaba acompañado de un meme de un perro con el mensaje "modo serio" pasó por alto.

Fue el único saludo de aniversario que Barcelona SC ni respondió ni retuiteó.

