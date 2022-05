Barcelona recibe al Deportivo Cuenca en Guayaquil

Gonzalo Mastriani, delantero de Barcelona ante D. Cuenca. Foto: archivo / EFE

Redacción Deportes

Barcelona es el equipo con mejores opciones para ganar la primera etapa de la LigaPro en Ecuador. Es así que los canarios reciben al Deportivo Cuenca, por la fecha 13 del torneo, este 15 de mayo del 2022.

El cotejo se disputará en el estadio Monumental de Guayaquil desde las 18:00.

Barcelona llega a este encuentro con 26 puntos y en el primer lugar de la clasificación. Su escolta, con el mismo puntaje, es Independiente del Valle que tiene menor gol diferencia.

Una victoria de los canarios ante el ‘Expreso Austral’ le permitirá sumar 29 unidades, a falta de dos jornadas.

Para recibir al Deportivo Cuenca, el DT Jorge Célico definió su equipo titular con Javier Burrai en la portería y Gonzalo Mastriani en la delantera.

Las posibilidades de Barcelona

Con tres partidos restantes y nueve puntos en disputa, Barcelona suma 26 unidades.



En las últimas tres fechas, Barcelona recibirá a Deportivo Cuenca, posteriormente viajará a Quito para medirse ante el Aucas y finalizará en el Estadio Monumental contra Cumbayá, uno de los coleros de la tabla.



Sumando siete puntos, es decir, dos victorias y un empate, los toreros se adjudicarían la primera etapa de LigaPro, sin embargo, los seis puntos también le sirve, siempre y cuando Independiente no gane por goleadas sus compromisos.



Los rivales de los negriazues en las últimas tres jornadas son Técnico Universitario, Mushuc Runa y 9 de Octubre, tres equipos que luchan en el fondo de la tabla.



Aunque esa la única opción para no depender de nadie, Barcelona también mantiene otras posibilidades, ya que Independiente no puede tropezar en ninguno de sus partidos, es decir debe cerrar la etapa con nueve puntos, para tener una oportunidad.



En conclusión, el equipo de Jorge Célico solo depende de sí mismo. Hay que recordar que el ‘Ídolo’ disputará dos partidos por Copa Sudamericana, en ese lapso de compromisos del campeonato nacional.