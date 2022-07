Aucas rescató un punto ante Delfín en Manta

El encuentro terminó en empate. Foto: Twitter @LigaProEC

Redacción Deportes

Delfín y Aucas empataron 0-0 este lunes 18 de julio, en la segunda fecha de LigaPro. El cotejo se jugó en el estadio Jocay de Manta.



Con esta igualdad, César Farías, estratega de Sociedad Deportiva Aucas, se mantiene invicto. En siete cotejos, ganó cinco y empató dos.



El primer tiempo empezó parejo, ningún equipo se mostraba superior al otro.



Jonathan Betancourt realizó una plancha sobre Edison Caicedo, que tuvo que ser revisada por el VAR para que se convalide la tarjeta roja.



La superioridad numérica del equipo oriental no sirvió de nada, ya que después de la expulsión, Delfín mejoró su juego e incluso fue superior a su rival en lapsos del partido.



Luis Cano, extremo de Aucas, también se marchó expulsado del cotejo. El ecuatoriano recibió su segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Andy Burbano al 45+2’.



Durante los primeros 45 minutos, Michael Mieles y Andrés Chicaiza jugadores del Delfín, fueron los futbolistas más peligrosos.



En el complemento hubo una jugada polémica al minuto 58. Ricardo Ade, defensor de Aucas, tumbó a Michael Mieles, sin embargo, el árbitro Ismael González no cobró falta. De igual forma, el VAR revisó la jugada por posible penal, pero no se cambió el dictamen del juez.



El 'Ídolo de Quito' estuvo mas cerca de abrir el marcador en el segundo tiempo, pero los orientales no estuvieron finos de cara al arco.



La próxima fecha Aucas recibirá a Independiente del Valle el sábado 23 de julio. Por otra parte, el equipo ‘Cetáceo’ visitará al Macará el lunes 25 de julio.