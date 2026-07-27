Asistencia maradoniana y gol de John Yeboah ante Galatasaray

John Yeboah retornó a la actividad con el Venezia, después de disputar el Mundial con la Selección de Ecuador, y lo hizo con asistencia y gol. Con su participación y acciones, el conjunto italiano venció al Galatasaray de Turquía en un amistoso.

El gol de John Yeboah con Venezia frente a Galatasaray

John Yeboah no arrancó como titular ante el Venezia, sin embargo, fue determinante desde su ingreso. Entró con el partido igualado y sin goles, en el segundo tiempo, y rompió la igualdad.

A los 70 minutos, Yeboah recibió el balón en el último tercio ofensivo del campo. Tocó de primera y se proyectó para recibir una pared que lo dejó en posición vertical hacia el arco.

El delantero le ganó las espaldas a sus defensores y, pese a estar rodeado, consiguió sacar un remate esquinado. La participación del ecuatoriano, sin embargo, no terminó con eso.

John Yeboah provocó el penal del siguiente gol para el Venezia

Después de haber inaugurado el marcador en favor del Venezia, John Yeboah también incidió en el segundo tanto. A los 72 consiguió desbordar a un defensa y meterse en el área turca.

Cuando el defensor retrocedió e intentó frenar un centro del ecuatoriano, este enganchó sus piernas y lo derribó. El árbitro dictaminó penal, sin embargo, Yeboah no lo cobró, sino Lion Lauberbach.

El delantero alemán cambió el penal por gol. Después, el arquero Matteo Grandi atajó un penal y entre Yeboah y Lauberbach sellaron la goleada en favor de los venecianos.

La asistencia maradoniana de John Yeboah

La anotación que cerró el compromiso también contó con la estampa de John Yeboah en su esencia. El tricolor se encargó de elucubrar toda la jugada previa al gol.

Eran los descuentos del compromiso cuando el Venezia recuperó la pelota. Yeboah se lanzó en carrera por el costado derecho y recibió antes del circulo central del terreno.

Con un taco dejó en el camino a su primer rival. Tras cruzar la media cancha dejó a otros tres adversarios. Gracias a un pase dejó al quinto afuera y Lauberbach solo debió definir dentro del área.

El Mundial de John Yeboah con la Selección de Ecuador

John Yeboah estuvo presente en el Mundial de 2026, con la Selección de Ecuador, entre los meses de junio y julio. Tras la eliminación del conjunto tricolor, este se marchó a sus vacaciones.

Una vez que transcurrió su periodo de reposo, Yeboah se reunió con el cuadro veneciano. Con este disputará la temporada 2026-2027 tras haber ascendido hacia la Serie A de Italia.

En la Copa del Mundo, Yeboah estuvo presente en los cuatro partidos que disputó la Selección de Ecuador. Estos fueron contra Costa de Marfil, Curazao, Alemania -en grupos- y México -en dieciseisavos-. En ninguno consiguió anotar, pero sí estrelló dos remates en los postes.