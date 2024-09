Antonio Valencia, conocido como el ‘Tren Amazónico’, se alista para volver a enfundarse la camiseta de uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial. El exjugador de la Selección de Ecuador participará en un partido amistoso de leyendas del Manchester United.

Valencia es muy apreciado en el Manchester United, donde pasó una década defendiendo sus colores y llegó a ser capitán del equipo, consolidándose como una figura destacada en la historia del club.

El ‘Toño’ formará parte de un partido de leyendas que se jugará en el ‘Teatro de los Sueños’ el próximo sábado 7 de septiembre.

Su participación la confirmó por el propio Manchester United a través de sus redes sociales, donde se publicó un comunicado oficial.

La Fundación Manchester United organiza este encuentro entre las leyendas del club inglés y sus homólogos del Celtic de Escocia.

Además de Antonio Valencia, también estarán presentes leyendas como Dimitar Berbatov, Nicky Butt y Paul Scholes.

No es la primera vez que Valencia se une a un partido de leyendas del Manchester United; ya había participado en un encuentro similar contra los históricos del Liverpool en Anfield.

No te pierdas la acción del United Legends vs Celtic en Old Trafford sábado. 🔜 @ManUtd_Es pic.twitter.com/324d7Ae9AR