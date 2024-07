Antonio Valencia se enfundará una vez más la camiseta del Manchester United, club donde jugó por 10 temporadas de las 15 que estuvo en Europa. Inclusive llegó a vestir el mítico dorsal 7 de los ‘Diablos Rojos’.

El ‘Tren Amazónico’ formará parte de un partido de leyendas del club, que se realizará en Old Trafford, su antigua casa, el próximo 7 de septiembre. La asistencia del ecuatoriano la confirmó el mismo Manchester United a través de sus redes sociales, con un posteo y un comunicado oficial.

La Fundación Manchester United es la encargada de realizar el partido entre las leyendas del club inglés y sus homólogos del Celtic de Escocia.

Aparte de Antonio Valencia también estarán históricos como Dimitar Berbatov, Nicky Butt y Paul Scholes.

“Tengo muchas ganas de ir. Cada vez que recibo una invitación, me aseguro de poder estar allí. Será divertido ver a tantos amigos, el estadio y a mis excompañeros”, comentó el ‘Toño’ a los medios oficiales del club.

No es la primera vez que Antonio Valencia forma parte del partido de leyendas del Manchester United, ya que dijo presente hace algunos años en el partido ente históricos de los ‘Diablos Rojos’ y el Liverpool en Anfield.

See you soon, @Anto_V25 😁👋



