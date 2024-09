El Real Salt Lake volvió a la senda del triunfo en la Major League Soccer (MLS) tras una contundente goleada en la jornada anterior. La gran figura del partido fue el ecuatoriano Anderson Julio, quien marcó un doblete.

Los ‘Monarcas’ vencieron 3-2 al FC Dallas y, con esta victoria, escalaron a la segunda posición de la Conferencia Oeste con 50 puntos en 29 jornadas, acercándose a asegurar su lugar en los playoffs, faltando cinco fechas para el final de la fase regular.

El Real Salt Lake abrió el marcador a los 11 minutos con un gol de penal de Brayan Vera, pero el show de Julio comenzó a los 24 minutos.

El exjugador de Liga de Quito aprovechó un despeje de su arquero en la mitad de la cancha, controló el balón con el pecho, eludió a un rival, y desde la circunferencia central lanzó un potente derechazo desde casi 50 metros.

El disparo fue tan preciso que, a pesar del retroceso del arquero rival, no pudo evitar el golazo de Anderson Julio.

If we had a nickel for every RSL midfield goal at the Riot this year, we’d have two nickels.



Which isn’t a lot, but it’s wild it’s happened twice. pic.twitter.com/fwvT25Vthg