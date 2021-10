Almada: ‘Es una locura’ la convocatoria de Ayrton Preciado a la Tri

Redacción Deportes

El DT Guillermo Almada, del Santos Laguna de México, no está de acuerdo con la convocatoria del ecuatoriano Ayrton Preciado a la Selección nacional y consideró como “una locura” el llamado del futbolista.

“Una locura. No entiendo por más que quiero mucho a la Selección de Ecuador, pero él está recién entrando en rodaje”, dijo el técnico uruguayo en rueda de prensa después del triunfo del Santos Laguna por 1-0 sobre el Mazatlán.

“Va a tener tres partidos en una semana y me imagino, si yo fuera el entrenador de la Selección de Ecuador, lo quisiera tener mucho más fuerte para las eliminatorias de noviembre y no ahora en octubre. Lamentablemente no está preparado, pero bueno, lo citaron y uno no pude hacer nada porque FIFA lo respalda y bueno, vamos a rogar a Dios que no se nos lesione”, explicó el charrúa, quien antes de llegar a México fue DT del Barcelona SC.

Preciado, de 27 años, pasó al Santos en el 2018. Ahora fue convocado por el técnico Gustavo Alfaro para los partidos de la triple fecha de eliminatorias, al Mundial Catar 2022, ante Bolivia, Venezuela y Colombia que se jugarán entre el 7 y el 14 de octubre del 2021.

“Lo estamos llevando en un proceso, de menos a más, para que él no sufra ninguna lesión”, añadió Almada, quien aseguró que Preciado ha realizado solo cotejos con la Sub 20 del equipo, en los que actuó 45 minutos en un juego y 60 minutos en otro. “Me parece una locura desde mi punto de vista”, reiteró.

Guillermo Almada, DT de Santos Laguna, considera una locura la convocatoria de Ayrton Preciado a la selección ecuatoriana, debido a su condición física actual.pic.twitter.com/WvEpbU3Dsh — Damián Alava 💙🇪🇨 (@DamianAlavaT) October 3, 2021

La nómina de Ecuador

Arqueros: Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Moisés Ramírez.



Defensa: Ángelo Preciado, Félix Torres, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Luis Fernando León y Byron Castillo.

Volantes: Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Fernando Gaibor, Joao Rojas, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Jeremy Sarmiento.



Delanteros: Michael Estrada, Énner Valencia, Bryan Angulo y José Angulo