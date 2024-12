Alexander Domínguez fue la máxima figura que tuvo Liga de Quito en la final de vuelta de la Liga Pro. Los ataques de Independiente del Valle terminaron en sus manos y ahogaron las opciones de gol de los locales.

Durante los 90 minutos, Alexander Domínguez se mostró seguro y manejó, con su experiencia, las acciones de juego, y puso nerviosos a sus rivales con los segundos que le ganaba al tiempo al momento de tener el balón en su poder.

La temporada de Domínguez

La vuelta fue ganada por Independiente por 1-0, pero el 3-1 en el marcador global proclamó a Liga como el primer bicampeón de la Liga Pro, ‘Dida’ alcanzó su cuarta corona nacional y la novena en su etapa de jugador universitario que arrancó en el 2006.

Para LDU es el tercer bicampeonato de su historia luego de los logrados en 1974 y 1975 con el colombiano Leonel Montoya como entrenador; y en 1998 con el brasileño Paulo Massa y en 1999 con el chileno Manuel Pellegrini.

En la final salvó, al menos, tres remates que tenían destino de gol que salieron de los pies de Keny Arroyo y Renato Ibarra, los dos jugados más incisivos de los del Valle que sucumbieron ante la fortaleza del experimentado arquero.

Domínguez solo se perdió dos partidos en toda la temporada. El primero fue en la octava fecha de la primera etapa en la victoria 2-1 ante Delfín. Esa jornada el encargado de cuidar el arco de los albos fue Gonzalo Valle.

El segundo fue en la victoria 5-0 ante el Deportivo Cuenca en el cierre de la segunda etapa de la Liga Pro en un repleto estadio Rodrigo Paz Delgado, con lo que aseguraron su boleto a las finales.

El esmeraldeño fue suspendido una jornada por la expulsión en la jornada precia ante la Universidad Católica en el Olímpico Atahualpa. Ese encuentro terminó en el arco el defensa central Richard Mina.

En el resto de partidos jugó todos los minutos y lo hizo a un nivel espectacular. Transfermarkt registra que en los 30 compromiso que disputó solo recibió 29 goles, sacó su arco invicto en 11 oportunidades y acumuló 2 655 minutos.

LDU alcanzó la corona 13 del torneo nacional en su historia. Ahora comparte el tercer lugar con El Nacional, como los más ganadores del país. Emelec se quedó con 14 y Barcelona Sporting Club es primero con 16.

Domínguez pide estatua

“Son nueve títulos con Liga y uno en Deportes Tolima (Colombia). Ojalá no salgan a matarme algunos exfutbolistas. Estoy contengo y orgulloso. Hay que disfrutar con la familia que son los únicos que están en los momentos difíciles”, mencionó el portero.

“Voy a hablar con el doctor (Isaac Álvarez) para que me hagan una estatua junto a la de don Rodrigo (Paz). Nadie ha ganado más título que yo en este club”, aseguró en medio de los festejos por el nuevo título en su cuenta personal.

“La pasé muy mal cuando me suspendió la Conmebol y no puede estar ante Lanús en la Copa Sudamericana y también cuando no me convocaron a la Selección de Ecuador, pero ahora es momento

de festejar”, reflexionó sobre el momento complicado de la temporada.

Finalmente, sobre su futuro, no descartó la opción de abandonar el equipo para jugar en Perú en el Alianza Lima, aunque recordó que tiene contrato por dos años con los capitalinos en declaraciones brindadas a Zapping.

