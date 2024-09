Alex Arce es el mejor jugador de Liga de Quito en el 2024. Llegó desde Independiente Rivadavia de Argentina precedido por una fama de goleador letal que en el área no perdona a sus rivales.

Los antecedentes de Alex Arce rápidamente quedaron justificados al debutar con un gol en la victoria 1-0 ante Fluminense en la ida de la Recopa Sudamericana que se disputó en un repleto estadio Rodrigo Paz Delgado.

Más noticias:

Ese fue el inicio de un constante romance entre Arce, los hincha de Liga de Quito y el gol, el mejor aliado que tiene el delantero paraguayo de 29 años, que también se ganó un espacio en la Selección de Paraguay.

El espectacular primer semestre del delantero hizo que equipos de otros países, especialmente de Brasil, se interesen en contratarlo, pero finalmente se quedó para terminar el año en Ecuador.

“Corinthians hizo todo el esfuerzo y el empeño para llevarse a Alex. Atendieron los requerimientos del jugador y del club”, comentó Miguel Gareppe el pasado 14 de agosto, en relación con la situación contractual del deportista.

Aseguró que “en un momento” hubo “un acuerdo” entre las partes y la negociación seguía su curso normal, pero todo se detuvo por la lesión de Michel Estada, el otro delantero con el que cuentan en el plantel los albos.

“Liga no se puede quedar sin 9. Entendimos la parte del equipo y decidimos que Alex siga en Ecuador y no se mueva de ahí como estaba pactado desde un principio”, dijo en entrevista con La Unión AM, radio de Paraguay.

Alex Arce igualó su récord de goles

El domingo 29 de septiembre de 2024, Alex Arce marcó un gol en la derrota 3-2 de Liga de Quito ante Delfín en la octava fecha de la segunda etapa de la Liga Pro.

Con ese tanto, Arce llegó a los 28 goles con LDU, igualando la cantidad que hizo en Independiente Rivadavia, donde fue su máximo anotador y uno de los responsables del ascenso de este equipo.

En Argentina logró 28 goles en 37 partidos. Asistió en cuatro ocasiones y fue amonestado con tarjeta amarilla en cinco oportunidades. Acumuló 3 109 minutos.

En Ecuador alcanzó los 28 tantos en 41 partidos y aún tiene por delante siete fechas de la Liga Pro para aumentar su cuota goleadora para intentar superar sus números con el Sportivo Ameliano de Paraguay.

Con los paraguayos anotó 36 goles en 72 presencias. Asistió tres veces.

Foto: Instagram del futbolista.

Liga felicita a su delantero

Gustavo Alfaro, exentrenador de la Selección de Ecuador y actualmente con Paraguay, sacó pecho con la convocatoria de su delantero para la doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026.

El 10 de octubre, Paraguaya visitará Quito para enfrentar a la Tri en el Rodrigo Paz Delgado; mientras que el 15 recibirá en el Defensores del Chaco de Asunción a Venezuela.

¡Felicitamos a nuestro killer por estar convocado en esta fecha de las eliminatorias!, fue el mensaje con el que los blancos anunciaron la convocatoria del delantero.

“Con TODO, Alex” fue el complemento de la publicación de los universitarios en sus redes sociales.

En siete presencias, Arce aún no logra anotar con el equipo nacional de su país.

🤩 ¡Felicitamos a nuestro killer por estar convocado en esta fecha de las eliminatorias! 🤩



Con TODO, Alex 🇵🇾#DaleAlbo #Eliminatorias2026 pic.twitter.com/0Ls0P1JKbc — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 30, 2024

No te pierdas – El Confesionario