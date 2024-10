Álex Aguinaga, uno de los jugadores más icónicos de la Selección de Ecuador y artífice de la primera clasificación al Mundial en 2002, es una voz autorizada para hablar sobre el combinado nacional y sus jugadores, especialmente sobre Kendry Páez.

En los últimos días, Kendry ha estado en el ojo del huracán, especialmente en redes sociales, debido a sus actitudes extradeportivas. Esto generó malestar entre los hinchas y ha llevado a otros jugadores a darle recomendaciones.

Más noticias:

Álex Aguinaga y sus palabras sobre Kendry Páez

El ‘Güero’, un verdadero referente del fútbol ecuatoriano, compartió un video en su cuenta oficial de X hablando sobre la gran ‘joya’ del país y la selección de Ecuador, Kendry Páez.

Para Aguinaga, el DT de la ‘Tri’, Sebastián Beccacece, no debería actuar como un tutor o figura paternal del jugador, ya que esa responsabilidad recae en su entorno.

“El DT está para seleccionar a los jugadores en mejor forma y llevar a la selección al Mundial. Si no está en condiciones de ser convocado, entonces no es el momento ideal; no deben llamarlo si no está bien futbolísticamente”, afirmó el ex capitán de Ecuador.

Además, Aguinaga enfatizó que en la ‘Tri’ debe primar lo deportivo sobre las actitudes fuera de la cancha.

Tema: Kendry Paez. El DT de la selección está para convocar a los que están en mejor momento (aunque sea para él) y ver únicamente lo deportivo. Aplica o debería aplicar para todos 🇪🇨 pic.twitter.com/JSBjz8fYkV — Alex Aguinaga G 🐝 (@dtAlex_Aguinaga) October 3, 2024

Las polémicas de Kendry Páez

Con la Selección de Ecuador, Kendry Páez solo ha tenido un suceso controversial. En marzo de 2024, en una gira de amistosos de la Tri, un video de este junto a otros seleccionados en un club nocturno trascendió.

A pesar del suceso, aquello no constituyó una falta con respecto a la concentración del equipo. Aquello se suscitó en un día libre que había otorgado el DT Félix Sánchez Bas.

Después de aquel suceso y con Páez consolidado en Independiente del Valle, otras polémicas se han vuelto a desatar en torno al futbolista y situaciones extradeportivas. La última se dio debido a un video en un concierto en el cual aparece vapeando.