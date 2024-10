La Selección de Ecuador decidió jugar contra Bolivia en Guayaquil para evitar que el rival se beneficie de la altura de Quito, especialmente después de los buenos resultados que Bolivia ha conseguido en La Paz. Sin embargo, esta decisión no cuenta con la aprobación de Álex Aguinaga.

Para el histórico jugador de la ‘Tri’, el combinado nacional no debería cambiar su localía en Quito, donde ha logrado sus mayores hazañas, incluyendo cuatro clasificaciones mundialistas en el siglo XXI.

Aguinaga cataloga de absurdo jugar en Guayaquil

Álex Aguinaga calificó de “absurdo” este cambio de localía, ya que, según él, da a entender que la altura juega en contra de la Selección de Ecuador, cuando históricamente ha sido una ventaja.

“No es un tema de altura; es cuestión de cómo se juega el fútbol”, puntualizó el ‘Güero’ en una entrevista con Studio Fútbol.

Aguinaga también señaló que, bajo la dirección de Sebastián Beccacece, la Selección de Ecuador no ha mostrado una mejora respecto al trabajo de Félix Sánchez Bas.

“Seguimos igual; no he notado un cambio en la selección. Seguramente necesitará tiempo, pero, lamentablemente, no puedo decir que haya visto algo diferente. Ojalá en las próximas fechas se vea un avance”, acotó.

Ecuador vuelve al Monumental de Guayaquil

La Selección de Ecuador jugará nuevamente en Guayaquil, en el Estadio Monumental, en la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a estadísticas, la ‘Tri’ ha disputado nueve partidos en el Monumental de Barcelona Sporting Club. El primero fue un empate sin goles contra Colombia en 1989, y el último también terminó en empate (1-1) contra Argentina en 2022.

En términos generales, Ecuador ha ganado cuatro partidos, empatado otros cuatro y solo perdió una vez, en 1993, por 1-0 contra Uruguay.