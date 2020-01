Michel Platini será consejero del presidente del sindicato internacional de futbolistas FIFPro

LEA TAMBIÉN

El exfutbolista, exentrenador y expresidente de la UEFA Michel Platini será consejero personal del presidente del sindicato internacional de futbolistas FIFPro, Philippe Piat, quien no descarta que en un futuro le suceda en el cargo.

En declaraciones publicadas este miércoles 22 de enero del 2020 por el diario "LÉquipe", Piat confirmó que Platini trabajará con él para ayudarle a impulsar las reivindicaciones de los jugadores, al tiempo que dejó abierta la puerta a que acceda a su puesto en un futuro.



Platini vuelve a trabajar en un tema deportivo sobre el que ha girado toda su vida después de que el pasado mes de octubre acabara la suspensión de cuatro años de toda actividad ligada con el fútbol por un caso de corrupción.



"Por ahora se convierte en mi consejero personal. Más adelante, si puede aportar algo a la FIFPro está a su disposición. Para la presidencia, el futuro nos lo dirá", indicó Piat, cuyo tercer mandato al frente del sindicato mundial expira en 2021.



Piat, de 77 años, afirmó que Platini "tiene el perfil para ser presidente" de FIFPro y que su peso internacional puede servir al sindicato.



En concreto, para lograr el convenio colectivo europeo, que evite las disparidades contractuales que hay en el viejo continente, sobre todo a causa de las reglas precarias que persisten en el este.



"En ciertas reuniones con representantes de la Comisión Europea, por ejemplo, con el apoyo de alguien como Platini será más complicado para nuestros interlocutores evitar ciertos asuntos y tirar balones fuera", dijo.



Piat hizo notar, además, que durante sus años al frente de la UEFA el exfutbolista fue muy sensible a las reivindicaciones de su colectivo y firmó con él el llamado "diálogo social europeo", que mejoró la protección de los jugadores.



Platini, de 64 años, acaba de publicar un libro en Francia y ha roto de forma parcial su silencio, aunque no se prodiga en los medios de comunicación.



Dirigió la UEFA entre 2007 y 2015 y fue condenado por el cobro en 2011 de 1,8 millones de euros (unos USD 2 millones) por parte de la FIFA que no pudo justificar. Él siempre ha defendido que se trataba de una deuda que databa de diez años antes.



Aquellas acusaciones le valieron en un primer momento una suspensión de por vida, que fue paulatinamente rebajada hasta que el Tribunal Arbitral del Deporte la dejó en 4 años alejado del fútbol.



Posteriormente, la Fiscalía suiza, en una carta enviada a sus abogados en ese país, exculpó a Platini de esos cargos.



Pero el caso, desvelado en 2015, frustró su intento de optar a la presidencia de la FIFA, para la que era el máximo favorito en las elecciones del año siguiente.



En 2019 también se abrió una investigación contra él por el presunto cobro de comisiones para que votara en favor de la atribución a Catar del Mundial de 2022, un asunto por el que fue interrogado en junio pasado.