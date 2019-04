DT Pablo Repetto: ‘Tengo más fuerzas que nunca, ni me cuestiono el seguir’

LEA TAMBIÉN

El DT uruguayo Pablo Repetto ni lo duda. En la rueda de prensa, luego del partido entre Peñarol y Liga, se le preguntó al estratega de la ‘U’ si tenía fuerzas para continuar tras el mal momento que atraviesa el equipo ecuatoriano. “Ni me cuestiono el seguir”, respondió el estratega.



​El entrenador uruguayo llegó a LDU en junio del 2017, cuando el equipo peleaba los puestos del descenso en el campeonato ecuatoriano. Liga atraviesa un mal momento, pero el técnico no duda en seguir al frente del plantel. “No estamos lejos en el torneo local, el equipo va a terminar jugando las finales en diciembre. Tengo más fuerzas que nunca, cuando llegamos peleaban el descenso y luego salimos campeones. Ni me cuestiono el seguir”,

comentó Repetto.



​La noche de este martes 9 de abril de 2019, Peñarol venció 1 a 0 a Liga Deportiva Universitaria en la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores. La ‘U’ se quedó en el tercer lugar con cuatro puntos. “No tengo nada que reprochar, siento dolor. El equipo se entregó, se quiso. Primero tratamos de neutralizar el rival, excepto en dos jugadas y una terminó en gol. Nos duele la derrota”, dijo el estratega sobre el cotejo.



​Pablo Repetto analizó el desarrollo del compromiso y justificó los cambios realizados. Anderson Julio salió por Édison Vega, Juan Luis Anangonó por Rodrigo Aguirre y José Quintero por Luis Chicaiza. “En el primer tiempo jugamos más tiempo en campo rival y el segundo no tanto. Necesitábamos más velocidad para buscar las espaldas de los zagueros. Aguirre es un jugador veloz y Muñoz (Adolfo) no estaba a la orden. Si uno ve el gol parece que estábamos jugando de local”, expresó.



Por su parte, Adrián Gabbarini, arquero de los albos, indicó cómo se sienten sus compañeros luego de la derrota en Uruguay. “El grupo está cabeza baja, pero los veo enteros. Los veo muy bien. Hoy fue una muestra de carácter e hicieron un partido espectacular. Hoy cambiamos la cara, pero nos vamos con una derrota. Matemáticamente hay posibilidades, pero dependemos de otros resultados”, opinó.