El DT Guillermo Almada da el mérito a sus jugadores por el liderato de Santos

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna, líder del torneo mexicano, aseguró que sus jugadores son quienes tienen el mérito del liderato del equipo en el torneo Apertura 2019.

"Los jugadores son los artífices de esta temporada, han sido espectaculares a la hora de encarar los juegos y merecen el crédito que les dan. Han puesto trabajo, sacrificio y tesón, los miro ilusionados", dijo para EFE el técnico.

Santos ha ganado 10 partidos en el Apertura con tres empates y tres derrotas para sumar 33 puntos y ser, a dos jornadas de que concluya el certamen, puntero único en México.



Almada, campeón con el Barcelona de Ecuador en 2016, siente que vive un momento inmejorable con su equipo y piensa en defender su posición de líder para entrar a la liguilla, en la que buscará el campeonato.



"Somos el mejor equipo del campeonato, nos hace felices eso, sin embargo, sabemos que hay cosas por mejorar. Nos vamos a enfocar a terminar el torneo en primer lugar, pero sabiendo que eso no es garantía porque la liguilla es empezar de cero, se convierte en un mini torneo diferente a lo que vimos en las jornadas regulares", explicó.

El técnico uruguayo confesó que entiende el fútbol como un concepto de ideas y ejecuciones en las que impera la pasión por hacer las cosas con agrado. Según su idea, no hay secreto mejor que el de tener un equipo contento con buen ánimo en la cancha.



"Si se juega mejor que el rival, las posibilidades de ganar aumentan, aunque no es determinante. Jugar mejor no siempre es señal de triunfo, pero es un logro moral que interviene en el ánimo de los jugadores. Ahora bien, nosotros brindamos un espectáculo y eso se logra sólo cuando se disfruta el fútbol. Un equipo feliz se convierte en protagonista", aseveró



El Santos recibirá el próximo domingo a Cruz Azul en la penúltima jornada del Apertura y cerrará dos semanas después como visitantes del Toluca.