Luis Luna se transformó en líder del Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luis Luna se unió al Deportivo Cuenca con el propósito de llegar a jugar una final tras su estreno internacional con Deportivo Independiente Medellín (DIM). El polifuncional jugador fue uno de los últimos en integrarse al plantel y ahora es capitán del equipo dirigido por el DT argentino Luis Soler.

No es la primera vez que el guayaquileño de 31 años tiene ese privilegio. En el 2017, en Delfín Sporting Club, compartió esa distinción con otros futbolistas. Se siente honrado. Indica que “la cinta de capitán no te hace líder”. Lo interesante, asegura, es demostrar en cancha la capacidad de liderazgo.



En las primeras tres fechas de la LigaPro, Luna salió al campo de juego con la banda de capitán. Soler tiene otros cuatro jugadores para que cumplan esa función: los argentinos Brian Cucco, Sergio Ojeda y Raúl Becerra, y el arquero cuencano Brian Heras.



Luna está consciente que ser capitán del plantel implica manejar al grupo con liderazgo y responsabilidad. Pero si el técnico se decide por otro compañero, “tengo que luchar con el equipo para que el trabajo de la semana se vea reflejado en los partidos oficiales”.



El zaguero ecuatoriano jugó con el DIM 966 minutos en 17 partidos oficiales, durante el segundo semestre del 2018. Su vinculación a ese equipo se produjo después de sus destacadas actuaciones con Delfín SC de Manta, en donde fue vicecampeón nacional de la Serie A en el 2017.

Sus mejores momentos en el fútbol -advierte- los pasó con el Delfín SC y DIM. Con este último club terminó como vicecampeón del fútbol colombiano. Llegó a Medellín con grandes expectativas de jugar, de ganarse un nombre y luchó hasta el final. “Fue una muy buena experiencia, me trataron excelente y no pierdo la ilusión de volver al exterior”.



Según Claudio Peñaherrera, presidente del Deportivo Cuenca, desde diciembre del 2018 se empezó a gestionar su contratación al conocer que no iba a ser considerado por el DIM. Luna pidió paciencia y confidencialidad a la dirigencia cuencana hasta cerrar su vinculación contractual con el conjunto colombiano.



Una vez firmada su desvinculación con el DIM llamó a los dirigentes del representativo azuayo y puso una fecha de su llegada a Cuenca, pese al interés mostrado por otros clubes nacionales.



Peñaherrera destaca el acuerdo. “Luis cumplió con su palabra y se vinculó al plantel el 8 de enero”, un día después de iniciada la pretemporada.

Jugadores del Deportivo Cuenca festejan el gol de Raúl Becerra ante Emelec. Foto: API para EL COMERCIO

El dirigente asegura que uno de los factores que influyó en su contratación fue su polifuncionalidad. En los tres primeros partidos de este año jugó de zaguero central, pero también se desempeña como volante defensivo, como lo hizo en Colombia.



Peñaherrera agrega que “Luis es uno de los futbolistas que vino este año a darle jerarquía al plantel”.



Luna, quien se formó en las divisiones inferiores de Emelec, se estrenó el 2009 como futbolista profesional y lo hizo en Aucas, con la dirección técnica del boliviano Marco Echeverry. Ese año jugó cinco partidos en la Serie B. Luego, entre las series A y B, militó en Municipal de Cañar, Imbabura, Liga de Quito, El Nacional, Fuerza Amarilla y Delfín SC.



Su mejor temporada fue el 2017 con el conjunto mantense, en donde jugó 40 partidos, marcó tres goles y terminó como vicecampeón del fútbol ecuatoriano. Está feliz por los siete puntos conseguidos en las tres primeras fechas de la LigaPro 2019. Sin embargo, expresa: “No podemos perder el horizonte, tenemos que poner los pies sobre la tierra”.



Hoy, a las 19:15, el equipo cuencano recibe al América con la idea de sumar el tercer triunfo de local. Se estrenó con una victoria ante Independiente del Valle y luego ganó al Club Sport Emelec. Luna insiste en que vino a Cuenca con la meta de escribir una nueva historia. “La idea es clasificarnos a la fase final y luego luchar por el título”.