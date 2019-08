La LigaPro presentó las designaciones de árbitros y horarios para la fecha 23 del torneo

LEA TAMBIÉN

Emelec buscará descontar la ventaja que tienen sus rivales directos, y pelear un puesto de clasificación a los ‘play-offs’. Los eléctricos se enfrentarán al líder del campeonato, Macará, en el estadio Bellavista de Ambato.

El partido entre guayaquileños y ambateños cerrará la jornada del domingo 25 de agosto del 2019, cuando se jugarán otros dos partidos de la fecha 23 del torneo. Emelec es décimo en la tabla, con 27 puntos.



Los eléctricos están por debajo de Deportivo Cuenca, El Nacional y Liga de Quito. El DT Ismael Rescalvo considera que el duelo contra el puntero, podría significar un envión anímico para su plantilla.



Así quedó definida la fecha 23 de la LigaPro:



Viernes 23 de agosto

19:15

Aucas vs. Olmedo



Estadio Gonzalo Pozo Ripalda

Árbitro central: Jefferson Macías

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Ángel Ulloa



Sábado 24 de agosto

15:00

Delfín SC vs. Deportivo Cuenca



Estadio Jocay de Manta

Árbitro central: Franklin Congo

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Juan Aguiar



17:15

Técnico Universitario vs Liga de Quito

Estadio Bellavista

Árbitro central: Vinicio Espinel

Asistente 1: David Vacacela

Asistente 2: Edison Vásquez



19:30

Barcelona Sporting Club vs. América de Quito

Estadio Monumental de Guayaquil

Árbitro central: Carlos Orbe

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Andrés Tola



Domingo 25 de agosto

12:15

El Nacional vs. Universidad Católica



Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro central: Roddy Zambrano

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Ricardo Valdiviezo



14:45

Guayaquil City vs Mushuc Runa



Estadio Christian Benítez

Árbitro central: Augusto Aragón

Asistente 1: Dennys Guerrero

Asistente 2: Mónica Amboya



17:00

Macará vs. Emelec



Estadio Bellavista

Árbitro central: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Ricardo Baren



Lunes 26 de agosto

19:15

Independiente del Valle vs. Fuerza Amarilla



Estadio Rumiñahui de Sangolquí

Árbitro central: Óscar Proaño

Asistente 1: Guilber Gracia

Asistente 2: Guillermo Parra