Liga de Quito defiende su histórico invicto como local ante Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito defenderá este viernes 16 de agosto del 2019 su invicto de más de dos décadas en su estadio, el Rodrigo Paz Delgado frente al Barcelona Sporting Club, el equipo que más títulos locales ha ganado, en la fecha 22 del campeonato nacional LigaPro.

Ni en sus mejores momentos futbolísticos Barcelona SC ha logrado romper ese invicto ya añejo, data de 1997, por lo que el técnico del cuadro quiteño, el uruguayo Pablo Repetto, aseguró que todo el peso de la victoria recae sobre Liga, dado que: “Si Barcelona pierde, no pasará nada”.



Los barcelonistas, que están en la cuarta posición con 39 puntos y dirige el también uruguayo Leonardo Ramos, esperarán con ansiedad la oportunidad, pues creen que en esta ocasión ganarán, y dejarán con los mismos 29 puntos a Liga, que esta temporada ocupa el octavo puesto y parece más enfocado en sus compromisos de Copa Libertadores.



El próximo miércoles 21 de agosto los quiteños recibirán a Boca Juniors en la ida de los cuartos de final de la copa continental.



El encuentro de este viernes abre una jornada en la que el otro partido más importante sólo se jugará el próximo lunes 19 de agosto, y será el que decida el liderato al final de la fecha entre Universidad Católica, que tiene 44 puntos, y Macará, al frente de la tabla con 46.

El equipo católico echará de menos, fruto de una lesión, al goleador del torneo, el paraguayo Luis Amarilla, que lleva 15 anotaciones, pero tendrá como esperanza de gol al argentino Bruno Vides, que anotó 12.



Por el lado de Macará comandará el ataque el ecuatoriano Michael Estrada, segundo de la tabla de goleadores, con 14 tantos, en un duelo entre el mejor sistema defensivo de Macará, en el que reaparece el argentino Alejandro Manchot, contra la segunda mejor ofensiva del torneo, con 41 goles.



Por su parte, Independiente del Valle reaparecerá en la disputa del torneo local en su visita a Emelec, tras su reciente e histórica clasificación a semifinales de Copa Sudamericana, después de eliminar en cuartos al Independiente de Argentina.



Independiente del Valle, que comparte el cuarto puesto con Barcelona SC, perdió la jornada pasada por 2-3 ante Mushuc Runa, con una mezcla de suplentes y titulares pensada más para reservar jugadores de cara a la Sudamericana que para el compromiso liguero.

Ante Emelec, este domingo 18 de agosto, reaparecerán todos, incluido el atacante español Daniel Nieto, autor del gol de la clasificación ante los argentinos.



Por su parte Emelec debe jugar a todo o nada, pues una nueva derrota en el campeonato lo alejará de las opciones para disputar el título de la actual temporada o de los billetes para Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2020, pues está décimo con 27 unidades.



El encuentro también supone el duelo de técnico españoles, pues dirige a Emelec Ismael Rescalvo, que dejó a mitad de la etapa al Independiente del Valle para vincularse a Emelec, y entonces Ramírez asumió el mando técnico del Independiente.

Partidos de la vigésima segunda fecha de la Liga Pro:



Viernes 16 de agosto

19:15

Liga de Quito vs. Barcelona Sporting Club.



Sábado 17 de agosto

15:00

Mushuc Runa vs. Delfín SC



17:15

América de Quito vs. Guayaquil City



19:30

Deportivo Cuenca vs. Aucas

Domingo 18 de agosto

13:00

Olmedo vs. El Nacional



15:15

Fuerza Amarilla vs. Técnico Universitario



17:30

Emelec vs. Independiente del Valle



Lunes 19 de agosto

19:15​

Universidad Católica vs. Macará