Dep. Cuenca no tiene ni USD 5 000 para pagar a la Federación de Azuay; jugará en Azogues

“No podemos pagar ni USD 5 000”. Así de categórico fue el presidente del Deportivo Cuenca, Claudio Peñaherrera, cuando se le preguntó qué se hará ante la decisión asumida por el Directorio de la Federación Deportiva del Azuay de plantearle una demanda por una deuda que supera los USD 100 000.

En conferencia de prensa, ofrecida la noche de este martes 25 de septiembre del 2018 en la oficinas del club, el dirigente advirtió que se buscará un acercamiento con los directivos de la FDA. No obstante, consideró que cualquier ofrecimiento que se haga ya no será creíble, por las convenios incumplidos.



Peñaherrera reconoció que existe la deuda por concepto de arrendamiento, por publicidad y taquillas. Sin embargo, insistió que “no vamos a pagar porque no tenemos dinero”. Aclaró que la prioridad es el plantel de jugadores y cuerpo técnico, así como las categorías menores y el personal administrativo.



Por otro lado, el presidente del ‘Expreso Austral’ advirtió que están adelantadas las gestiones para jugar de local con Técnico Universitario en el estadio Jorge Andrade Cantos de Azogues, por la fecha 14. La decisión se debe al mantenimiento que se dará a la cancha del estadio cuencano.