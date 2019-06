‘Bolillo’ Gómez llegó solo a Guayaquil y admitió que se reunirá en estos días con los dirigentes de la FEF 

LEA TAMBIÉN

El entrenador Hernán Darío Gómez llegó a Guayaquil a las 11:30 de este miércoles 26 de junio del 2019, procedente de Brasil. El DT colombiano regresó en un vuelo distinto al de la delegación de jugadores, que llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Gómez llegó solo. El estratega cumplió con su primer torneo oficial al mando de Ecuador, durante la Copa América, en el que finalizó como último de su grupo, con un punto de nueve posibles.



“Por motivos de pasajes tuvimos que regresar en partes, unos se fueron a México otros vienen más tarde”, respondió el estratega respecto a su llegada

al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Los jugadores tenían previsto llegar a Quito.



Durante la Copa, el entrenador tuvo enfrentamientos con los periodistas durante las ruedas de prensa. Al colombiano le molestaba que se le consulte sobre su posible salida, debido a los malos resultados que obtuvo.



“Antes también terminé una Copa América con cero puntos, pasa que ahora hay redes sociales manejadas por personajes con intereses. En el avión venía con muchos ecuatorianos y solo había apoyo”, aclaró.



El contrato del colombiano con la Ecuafútbol está vigente hasta el último partido de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, y se extendería hasta el Mundial, en caso de conseguir la clasificación.



Volvió a mencionar que no fue contratado para disputar la Copa América, sino para un proceso más largo. “Si me dicen que es para la Copa entonces no vengo. No es justo, yo tengo un año acá y hay un problema de dos años”, finalizó.



El estratega dijo que se reunirá en estos días con los dirigentes de la Ecuafútbol, encabezado por Francisco Egas.