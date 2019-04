América de Quito vuelve a jugar ante Barcelona Sporting Club, a los 31 años

LEA TAMBIÉN

La falta de victorias en la LigaPro inquieta a los jugadores del América de Quito. En siete jornadas, el club quiteño es último y solo suma dos puntos, producto de sendos empates.

Los jugadores ‘cebollitas’ salen de la cancha del Potrero de Lumbisí, donde se entrenan todos los días, agotados por el trajín de la jornada y con un tema recurrente: ¿cómo alcanzar esa primera victoria?



“Este es un club responsable, pagan a tiempo a diferencia de lo que ocurre en otros equipos”, expresa el zaguero César Obando, pero admite que al grupo le hace falta un triunfo para tomar confianza.



“Cuando ganas te liberas y tienes más tranquilidad. Eso es lo que buscamos”, advierte el esmeraldeño, de 23 años.



En busca de ese objetivo, la victoria, el técnico Francisco Correa trabajó con sus jugadores esta semana. A priori, la meta luce complicada. El rival de esta noche (20:00, en el estadio Olímpico Atahualpa) será Barcelona Sporting Club. Es un horario iné­dito en el estadio quiteño por cotejos del Campeonato.

El ‘Ídolo’ armó un presupuesto cercano a los USD 23 millones, mientras que los ‘cebollitas’ financian su temporada con cerca de USD 1 millón.



El América retornó esta temporada a la Serie A y su entrenador, Francisco Correa, fue ratificado. “No hemos tomado buenas decisiones en el ataque y eso nos ha complicado”, admite ‘Paquico’, quien fue delantero en Aucas y en El Nacional en su época de futbolista.



Correa priorizó los diálogos con sus jugadores para que disipen la ansiedad antes del cotejo ante los canarios. “Siempre escucho que los jugadores del Barcelona SC dicen que todos sus rivales se agrandan ante ellos y eso es lo que buscamos. A mis jugadores les da mucha ilusión jugar este partido”.



Correa recalcó que no “hay mejor motivación” que enfrentarse al plantel considerado el más popular del país. “Barcelona SC tiene un gran equipo, pero nosotros vamos a salir a ganar con nuestras armas”, advirtió el estratega.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la Serie A ocurrió el 31 de agosto de 1988. Entonces, América se impuso por 1-0.



Sin embargo, los jugadores ‘cebollitas’ no toman en cuenta esa estadística.



El entrenador Correa dice que su equipo saldrá a proponer juego ofensivo. Él ordenó ejercicios para que sus dirigidos mejoraran en la entrega de la pelota y sean más precisos en las jugadas de ataque. Considera que estas son las principales falencias de sus dirigidos en los partidos.



Para el cotejo de esta noche, el estratega aún no contará con el zaguero uruguayo Emiliano García. Así, Obando y Franklin Carabalí se mantendrán como los zagueros titulares.



El plantel ha recibido siete goles en igual número de encuentros y solo un tanto marcado. Con todo, entre los directivos y los aficionados hay expectativa por el compromiso, que se vuelve a jugar a los 31 años en la Serie A.



Las entradas se venden en el estadio Olímpico Atahualpa. La general y preferencia cuestan USD 6, tribuna USD 12 y palco USD 20.