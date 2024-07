Lewis Hamilton, séptuple campeón del mundo de Fórmula 1 con Mercedes, reafirmó su estatus como leyenda viva al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, este 7 de julio del 2024.

Este triunfo no solo marcó su primera victoria del año, sino también su 104ª victoria en la F1, estableciendo un nuevo récord histórico al convertirse en el primer piloto en ganar nueve veces la misma carrera.

A sus 39 años, Hamilton demostró su dominio frente a su afición local, superando a Max Verstappen de Red Bull, quien terminó segundo, y a Lando Norris de McLaren, quien completó el podio.

El británico Lewis Hamilton compartía previamente el récord de ocho victorias en un mismo Gran Premio con Michael Schumacher, pero ahora lo supera en solitario con esta novena victoria en Silverstone.

Hamilton, emocionado por el logro, expresó su gratitud hacia su equipo y los fanáticos, destacando la importancia de esta victoria en su carrera.

El Gran Premio estuvo marcado por condiciones climáticas variables, lo que añadió emoción a la carrera. Carlos Sainz de Ferrari logró la vuelta más rápida y terminó quinto, mientras que Fernando Alonso de Aston Martin cruzó la línea en octavo lugar.

El compañero de Hamilton en Mercedes, George Russell, tuvo que abandonar debido a problemas hidráulicos, lo que afectó el emocionante duelo entre los pilotos británicos en la clasificación histórica de la parrilla.

Hamilton, quien dejará Mercedes al final de la temporada para unirse a Ferrari, celebró esta victoria como un hito en su carrera, recordando su legado y dominio en la F1.

El evento en Silverstone también fue notable por ser la primera vez en 56 años que tres pilotos británicos ocuparon los tres primeros puestos de la parrilla en el Gran Premio de Gran Bretaña, reflejando la historia y la pasión en este circuito legendario donde se disputó la primera carrera de la Fórmula Uno en 1950.

Con su victoria, Hamilton refuerza su posición como uno de los más grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1, dejando una huella indeleble en el deporte motor mundial y emocionando a sus seguidores con su carismática presencia en el podio de Silverstone.

Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras el Gran Premio de Gran Bretaña, el duodécimo del año, Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Silverstone:

Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno tras el Gran Premio de Gran Bretaña, el duodécimo del año, que se disputó este domingo en el circuito de Silverstone:

Norris 🆚 Verstappen



The Dutchman sweeps past at Stowe to take P2 💪#F1 #BritishGP pic.twitter.com/GWmgJhYo52