Kimi Antonelli conquistó el primer GP de Madrid de Fórmula 1

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Kimi Antonelli ganó este domingo 13 de septiembre de 2026 el Gran Premio de España y amplió su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1. El italiano de Mercedes se impuso en el estreno del Madring, nuevo circuito semiurbano de Madrid, en la decimocuarta carrera de la temporada y la primera allí.

Kimi Antonelli dominó el GP de Madrid

Con 20 años, Kimi Antonelli se convirtió en el líder más joven de la historia de la Fórmula 1. El italiano consiguió su octava victoria de la temporada y superó al neerlandés Max Verstappen y al británico Lando Norris, quien había partido desde la pole en el nuevo trazado madrileño.

El argentino Franco Colapinto terminó séptimo con Alpine y sumó puntos. El español Fernando Alonso finalizó decimoséptimo con Aston Martin, mientras Carlos Sainz abandonó. También quedó fuera el mexicano Sergio Pérez, en una carrera marcada por varios retiros durante la jornada.

Charles Leclerc terminó cuarto con Ferrari, seguido por George Russell, de Mercedes. Liam Lawson fue sexto con Red Bull, en su tercera participación consecutiva en lugar de Isack Hadjar, quien continúa recuperándose de una lesión en la muñeca y todavía no puede regresar a la competición.

Oscar Piastri acabó octavo con McLaren, detrás de Colapinto. El debutante sueco-británico Arvid Lindblad terminó noveno, mientras Nico Hülkenberg cerró los puestos que entregaron puntos. La jornada también dejó el abandono de Lewis Hamilton, séptuple campeón mundial y piloto de Ferrari.

Tras la carrera en Madrid, Antonelli suma 292 puntos y amplió su ventaja en la clasificación. George Russell es segundo con 211 unidades, mientras Lewis Hamilton aparece tercero con 201. El italiano aventaja por 81 puntos a su compañero de Mercedes y por 91 a Hamilton.

Clasificación GP de Madrid

Pos. Piloto Equipo 1 A. Antonelli Mercedes 2 M. Verstappen Red Bull 3 L. Norris McLaren 4 C. Leclerc Ferrari 5 G. Russell Mercedes 6 L. Lawson Red Bull 7 F. Colapinto Alpine 8 O. Piastri McLaren 9 A. Lindblad RB 10 N. Hulkenberg Audi

Clasificación general de pilotos

Pos. Piloto Equipo Puntos 1 A. Antonelli Mercedes 292 2 G. Russell Mercedes 211 3 L. Hamilton Ferrari 191 4 L. Norris McLaren 186 5 C. Leclerc Ferrari 167 6 M. Verstappen Red Bull 145 7 O. Piastri McLaren 120 8 I. Hadjar Red Bull 71 9 L. Lawson RB 59 10 P. Gasly Alpine 41

Clasificación de constructores

Pos. Constructor Puntos 1 Mercedes 503 2 Ferrari 358 3 McLaren 306 4 Red Bull 230 5 RB 77 6 Alpine 68 7 Haas 21 8 Audi 17 9 Williams 11 10 Aston Martin 3 11 Cadillac 0

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