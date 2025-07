Después de un caótico fin de semana en Bélgica, marcado por la lluvia, la Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de Hungría.

Esta será la decimocuarta fecha de la temporada 2025 y se disputará en el circuito de Hungaroring, una pista técnica y exigente, ideal para especialistas en curvas. Además, será la última carrera antes del parón veraniego, el más largo del año.

El trazado húngaro es conocido por su diseño sinuoso, con numerosas curvas enlazadas y escasas rectas.

En este tipo de circuitos, un chasis bien equilibrado y una buena puesta a punto suelen ser más determinantes que la potencia del motor. Encontrar un ritmo fluido entre curvas es uno de los mayores desafíos, pero también una de las grandes satisfacciones para los pilotos.

En la pelea por el título, Oscar Piastri (McLaren) continúa como líder del Mundial de Pilotos con 266 puntos, aumentando su ventaja tras la victoria en Spa-Francorchamps. Lo sigue su compañero de equipo, Lando Norris, con 250 unidades.

Max Verstappen (Red Bull) ocupa la tercera posición con 185 puntos, mientras que George Russell (Mercedes) lo sigue de cerca con 157.

En el campeonato de constructores, McLaren mantiene su dominio con 516 puntos. La verdadera batalla se da por el segundo lugar, con Ferrari actualmente en esa posición con 248 unidades, seguido por Mercedes con 220. Red Bull, lejos de su mejor versión esta temporada, se ubica en el cuarto puesto con 192 puntos.

El Gran Premio de Bélgica se correrá el domingo 3 de agosto, a las 08:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

