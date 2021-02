Emelec derrotó 3-2 al Aucas, en un vibrante partido del campeonato ecuatoriano

Emelec se recuperó y ganó 3-2 al Aucas, la noche de este 27 de febrero del 2021, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Los azules, durante el partido, estuvieron en desventaja en el marcador, pero impusieron carácter y lograron un valioso triunfo en la segunda fecha de la LigaPro.

Los goles de Emelec fueron de Sebastián Rodríguez, de penal, Facundo Barceló y un autogol de Richard Mina. Por Aucas anotaron: Jhonny Quiñónez y Carlos Cuero.

El partido fue vibrante desde el principio, con opciones de gol en ambos equipos, que las erraron sus delanteros.

La primera acción la generó el 'polaco' Francisco Fydriszewski, quien probó a Pedro Ortiz, con un remate directo, que el golero eléctrico atajó.

La insistencia de Aucas dio sus frutos después con un golazo de Jhonny Quiñónez. Él inicio la acción del gol, al recuperar el balón en el medio campo y la concretó, con un remate de volea, tras un centro de Ignacio Herrera, a los 20 minutos. Después de esa acción el partido fue atractivo. Un Aucas aguerrido y ordenado. Llegó dos veces más al área de Ortiz. Y Emelec tratando de recomponerse y recuperar el balón en el medio campo. A los 32 y 35 minutos, Byran Cabezas se perdió dos opciones de gol ante el golero Damián Frascarelli.

La recompensa a Emelec llegó a los 41 minutos. Una acción polémica terminó en penalti: Carlos Cuero y Cabezas cayeron al césped, en las 18 yardas. El árbitro Guillermo Guerrero determinó que el defensa del Aucas había cometido una falta, ante reclamos de los futbolistas orientales. El penal lo ejecutó el uruguayo Sebastián Rodríguez, quien empató el juego a los 43 minutos.

La segunda etapa también fue atractiva. Aucas mantuvo esa actitud ofensiva y generó dos acciones que pudieron terminar en gol. Una de esas fue de Víctor Figueroa, que se la perdió, a los 52 minutos. Y fue el golero Frascarelli que generó la acción del gol auquista. Sacó un balón largo, que aprovechó Carlos Cuero, para correr por la izquierda y anotar el gol del triunfo, a los 56 minutos. La segunda etapa fue algo parecida a la primera. Emelec reaccionó y empató el encuentro a los 62, a través de Facundo Barceló, que bajó el balón con el pecho y remató de izquierda.



Pero fue Emelec el favorecido porque no perdió ese ímpetu y despliegue. Y se encontró con el gol del triunfo a los 78 minutos, tras un centro de Romario Caicedo, que rebotó en el defensa Richard Mina, en un autogol.

Después de esa acción, Frascarelli fue expulsado por el árbitro Guillermo Guerrero.

Emelec tiene seis puntos, producto de dos triunfos en la LigaPro. Mientras que Aucas se quedó con tres unidades.

Ismael Rescalvo no hizo jugar a Joao Rojas, quien horas antes del partido se especulaba que se iba al New York de la MLS