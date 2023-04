Emelec atraviesa una crisis futbolística en este 2023

El presidente de Emelec, José Pileggi, en el centro, durante la presentación del DT Miguel Rondelli. Foto: Emelec

Andrés Ávila

La era del entrenador Miguel Rondelli al mando de Emelec empezó con tropiezos. La derrota que sufrió ante Aucas, el domingo 9 de abril, fue la tercera seguida, la que originó una crisis de resultados.

Pese al esfuerzo de la dirigencia de traer grandes refuerzos a Emelec como Miller Bolaños, Fernando León, Bryan Angulo, entre otros, el equipo no termina de engranar y no ha dejado buenas sensaciones.



En estos primeros siete partidos, Emelec ha cosechado tres victorias y cuatro derrotas entre LigaPro y Copa Sudamericana.

Autocrítica de Miguel Rondelli

Tras la derrota de Emelec en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Miguel Rondelli, el DT del ‘Bombillo’ asumió la culpa de este complicado arranque de temporada.



En el arribo del argentino a Guayaquil fue interceptado por la prensa que cuestionó el nivel futbolístico del club.



Para Rondelli, Emelec tuvo una mejoría ante Aucas, sin embargo, los azules reciben críticas por los partidos pasados, donde según él “no jugaron bien”.El DT asumió la culpa de las derrotas pasadas y el nivel futbolístico del club.



“El problema es futbolístico […]. Que me critiquen a mí porqué soy el responsable de que el equipo juegue bien y si el club juega mal porque el entrenador planteó mal el partido”, explicó Rondelli.



Miguel Rondelli también hizo énfasis en que se deje de lado los temas extrafutbolísticos, ya que eso no tiene que ver con el rendimiento del plantel.



Así mismo, el argentino reconoció que las bajas que sufrió el plantel (Miller Bolaños, Samuel Sosa y Bryan Angulo) no son excusa para no jugar bien.



“Las bajas no tienen nada ver, todos los equipos tienen bajan y tenemos un plantel muy competitivo, así que hay que trabajar para mejorar”, atizó.



¿Cómo van en los torneos?

Actualmente, Emelec marcha décimo en la tabla de la LigaPro Serie A. El cuadro eléctrico tiene seis puntos, tras dos empates y tres derrotas.



Por otra parte, en la Copa Sudamericana marcha tercero del Grupo B, tras un partido jugado. Emelec perdió 2-0 ante Danubio en Uruguay.

