César Farías reconstruye a un Aucas que busca protagonismo

César Farías, de 49 años, logró un récord de 22 partidos invicto y el título para Aucas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

Andrés Ávila (D)

Después de seis partidos y un flojo arranque en la temporada, el DT César Farías parece haber encontrado nuevamente el camino hacia el triunfo con el Aucas, con un plantel que tuvo 17 incorporaciones.

Farías tenía una dura tarea, que era reconstruir a un equipo que fue campeón el anterior año pero que perdió a varios jugadores claves en la consecución de dicho título.



Aucas arrancó el año perdiendo la final de la Supercopa Ecuador ante Independiente del Valle y cayendo en la primera jornada de LigaPro ante un recién ascendido El Nacional, pero de ahí en adelante, en los siguientes cuatro partidos se mantiene invicto con dos victorias y dos empates, pero lo más importante es que está jugando mejor.



Aucas sin jugadores claves de 2022

Para esta nueva temporada, Aucas perdió a grandes figuras y estandartes del primer y único campeonato del equipo capitalino.



De la zaga se fueron Richard Mina, Caín Fara y Ricardo Adé, este último fue uno de los jugadores más fundamentales de César Farías y el mejor jugador de la temporada.



En la zona medular se fueron referentes como Víctor Figueroa, que era el capitán del equipo, y también Sergio López, una variante muy usada por César Farías, que siempre rindió cuando fue necesario.



Y por último, en la delantera perdieron a Francisco Fydriszewski, el campeón de goleo en la campaña pasada con 15 tantos, y a Juan Manuel Tévez, un recambio ideal para el ‘Polaco’, que se despachó siete goles.



Nuevos jugadores

Para cubrir los huecos en defensa, Farías trajo a Wilker Ángel y Aubrey David, que aún no han destacado.



Sin embargo, tras las bajas de Adé y Richard Mina, los zagueros Luis Cangá y Luis Romero, que ya estaban en el equipo, este año han tomado más relevancia y han tenido buenas actuaciones.



En la zona media llegaron varios nombres como Michael Mieles, Jordan Rezabala, Sergio Quintero, entre otros, pero los que han tenido un impacto inmediato han sido Michael Carcelén y un Ángelo Mina, un refuerzo no muy sonado, pero que ha sido un comodín para el Aucas de Farías.



Aunque hay un volante que se destaca sobre todos los demás y ese es Rómulo Otero. El venezolano apenas lleva tres partidos y ya acumula un gol y tres asistencias, que lo apuntan como uno de los mejores fichajes del año.



Finalmente, en la delantera, Farías intercambió a Fydriszewski por Jhon Jairo Cifuente, que está dando la talla y no ha hecho sentir esa baja importante. El ‘Degollador’ lleva cuatro goles en seis juegos.



Además, Erick Castillo, igualmente exBarcelona SC, ha mostrado buenas facetas, sobre todo destacándose en explosividad y agresividad.

