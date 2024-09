Xavier Arreaga (New England Revolution), Alan Franco (Atlético Mineiro) y Yaimar Medina (Independiente del Valle) comparecieron este martes 3 de septiembre de 2024 ante los medios de comunicación en la Casa de la Selección, en la previa de la doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026.

Arreaga y Franco conforman la lista de 29 jugadores convocados por Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador, para visitar a Brasil en Curitiba (viernes 6) y recibir a Perú en Quito (martes 10). Medina es uno de los invitados a entrenar.

En la jornada matutina de entrenamiento de este martes solo faltaron Enner Valencia, que recién llegó a la Casa de la Selección en Quito pasado el mediodía, y Félix Torres, que salió con un permiso especial por el fallecimiento de uno de sus hermanos.

Para Franco una de las claves para sumar puntos en Brasil será tener un plan claro de juego. Con este primer ítem resuelto podrán hacerle frente al rival que no viene pasando el mejor momento, tanto en eliminatorias y en la Copa América, donde fueron eliminados en los cuartos de final.

“Siempre voy a trata de dar lo mejor para beneficio del equipo. Conforme pasen los entrenamientos conoceremos más a fondo al entrenador y cuál será su plan de juego”, dijo Franco, que en Ecuador se formó en Independiente del Valle.

Alan Franco en la Casa de la Selección.

Xavier Arreaga listo para asumir el reto

Arreaga explicó que Beccacece les pidió ser un “equipo más agresivo y salir a proponer en cualquier cancha que les toque jugar“, para que las las posibilidades de sumar puntos se incrementen, pero siendo inteligentes y saber el momento justo para atacar y para defender.

El exBarcelona Sporting Club, mencionó que la “concentración” desde el pitazo inicial, será un “punto de inflexión” en el momento de conseguir sumar en Curitiba.

“Es una de las mejores selecciones del mundo. Tenemos que tener cuidado, estar concentrados todo el encuentro para poder ganar. Ese es el objetivo que nos propusimos y trabajaremos para ello”, indicó.

Ante la ausencia de Angelo Preciado por acumulación de tarjetas amarillas, Arreaga se apunta como un posible sustituto, siempre y cuando el sistema de juego de la Tri sea jugar con línea de cuatro desde el arranque.

“Donde el profesor me requiera daré mi mejor esfuerzo. Si es de lateral derecho lo haré de la mejor manera. Ya he jugado ahí, aunque no es mi posición natural”, cerró.

Foto: Instagram del jugador.

Arreaga como lateral derecho

En marzo de 2023 la Selección de Ecuador arrancó un nuevo ciclo de la mano del español Félix Sánchez, contratado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para tomar el sitio que dejó vacante Gustavo Alfaro.

Los dos primeros partidos fueron ante Australia de visita. En esa nómina de Sánchez uno de los convocados fue Arreaga.

En ambos partidos ingresó al cambio para reemplazar a Angelo Preciado. Pese a no ser un lateral derecho, tuvo aceptables presentaciones, pero no convencieron a Sánchez, que no lo volvió a tomar más en cuenta y lo borró de sus llamados.

Con Gustavo Alfaro, Arreaga también le tocó jugar de lateral derecho. En un empate 0-0 en un amistoso con México en junio de 2022, jugó los 90 minutos junto con Robert Arboleda, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán, que completaron el bloque defensivo.

En las eliminatorias a Catar 2022 ingresó al cambio a los 80 minutos en el empate 1-1 contra Perú en Lima, nuevamente por Preciado.

En esas mismas eliminatorias ingresó a los 87 minutos en el empate 0-0 contra Colombia en Barranquilla. Como era de esperarse, el cambio fue por Preciado.

Foto: Instagram del futbolista.

