Gustavo Alfaro: ‘me habría gustado darle mi vacuna a mis amigos fallecidos’

Pablo Campos

Daniel Comba era un empresario teatral muy conocido en el medio artístico de Argentina. Además, era hincha de Vélez y fue representante de deportistas y entrenadores, entre ellos, Gustavo Alfaro, seleccionador ecuatoriano. De hecho, él acercó su carpeta a Gustavo Lescovich, quien a su vez la remitió a la Ecuafútbol, a mediados del año pasado. En abril pasado, Comba falleció por coronavirus, tras estar internado 40 días en Buenos Aires.

Alfaro quedó dolido por su ausencia e incluso escribió una carta pública despidiéndose de él y agradeciéndole por su amistad. En la rueda de prensa del 2 de junio, el seleccionador ecuatoriano habló del proceso de vacunación contra el covid-19 dispuesto por Conmebol, el DT dio paso a la nostalgia.

“Hablo como Gustavo Alfaro, nacido en Rafaela, un ciudadano común y corriente. En la región, el tema de la vacuna es un tema complejo. Yo perdí muchos amigos por esta enfermedad, amigos a los que no volveré a ver y eso me duele en el alma. Me habría gustado darle mi vacuna a mis amigos que fallecieron por no tener una”.

El seleccionador instó a las autoridades y farmacéuticas para acelerar el proceso de vacunación en la región. Admitió que se vacunó por cumplir con los requisitos institucionales de la Conmebol para participar en las competencias como eliminatorias y Copa América. También habló de la pertinencia de realizar la Copa, en medio de la pandemia. “He oído lo que dijo Luis Suárez, Edinson Cavani. Ojalá los protagonistas podamos ser escuchados, podamos tener una voz”.

Ecuador tiene previsto viajar a Brasil, en la tarde del 2 de junio, para medirse al ‘Scracht’, el viernes 4, a las 19:30.

#RuedaDePrensa🎙🇪🇨| “El fútbol lo hacemos desde los clubes locales, desde las federaciones y todos merecemos ser escuchados”. #GustavoAlfaro, DT de la Selección Mayor. pic.twitter.com/ztdX26ElMa — La Tri (@LaTri) June 2, 2021