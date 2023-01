Egas confirmó que FEF mantiene deudas con Gustavo Alfaro

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reaccionó ante la denuncia de Chile. Foto: EFE

Álex Puruncajas (I)

“Es verdad que hay un tema económico que cubrir con él (Gustavo Alfaro)”. Así lo reconoció Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El directivo admitió así que la Ecuafútbol mantiene valores pendientes por cubrir con el estratega argentino por su trabajo en la Tricolor.

Lo reconoció en una entrevista con Radio La Red (102.1 FM).

El organismo le debe al DT y su cuerpo técnico los salarios de noviembre y los premios por la clasificación al Mundial de Catar. Esto lo confirmaron a este Diario personas que manejan su imagen.





No aceptó la propuesta de pagos

Según la versión de Egas, Alfaro no aceptó el plan de pagos formulado por la FEF por las deudas. Este fue el principal factor para su continuidad con un nuevo contrato.

Su último contrato finalizó tras la participación de Ecuador en la cita mundialista de Catar.



“Le dimos una alternativa de pagos, con un tiempo prudente para pagar. De la otra parte no lo aceptaron, y no se pudo llegar a un acuerdo. No hubo entendimiento, eso es todo"., reveló Egas.



El dirigente y la FEF esperaban los pagos de la FIFA por premios para cancelar las deudas al estratega.

Según confirmó este Diario, en efecto, el entrenador primero quería que le cancelaran las deudas antes de la renovación del contrato.



La FEF ya le pidió al DT, hace seis meses, la posibilidad de la renovación del contrato. Entonces, dijo que no era el momento y pidió tiempo para analizarlo.



“Se lo dimos y al final no se llegó a un acuerdo. Cuando una de las partes no quiere, ya no se puede forzar”, añadió Egas.

También descartó que el estratega solicitara un aumento de salarios, trasladar a la selección ecuatoriana a Guayaquil y vivir en esa ciudad.



El nuevo técnico

A las oficinas de la FEF han llegado decenas de carpetas de entrenadores para reemplazar a Alfaro. El Directorio las analizará para escoger al sucesor.

¿Cuándo se elegirá al técnico para negociar? “No nos vamos a tomar mucho tiempo para escoger un nuevo entrenador. Vamos a reunirnos y empezar a analizar las carpetas que nos han llegado, que son muchas. No será un tiempo largo, serán días”.

Los directivos quieren un perfil de estratega que permita mejorar los logros actuales. Con Alfaro, el equipo tricolor se clasificó al Mundial de Catar, donde no pasó de la primera fase.

Entre los candidatos se encuentran el argentino Ricardo Gareca, el uruguayo Guillermo Almada y el español Miguel Ángel Ramírez.

Visita nuestros portales: