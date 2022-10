Los ecuatorianos en el exterior y su calendario de partidos

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, del Brighton, es uno de los tricolores que militan en el exterior. Foto: Brighton.

Los futbolistas ecuatorianos en el exterior, sobre todo quienes militan en Europa, México y la MLS, tendrán actividad desde el viernes 7 hasta el lunes 10 de octubre de 2022.

El foco de la atención de los aficionados tricolores estará en lo que hagan Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento en el Brighton & Hove Albion en una nueva jornada de la Premier League de Inglaterra.



En esta jornada recibirán al Tottenham el sábado 8 de octubre del 2022 desde las 11:30 (hora de Ecuador). El equipo de los ecuatorianos marcha en la cuarta posición con 14 puntos, siete menos que Arsenal, el líder de la tabla, pero con un partido menos.



En Alemania la atención está en las actuaciones de Carlos Gruezo y Piero Hincapié con realidades distintas en la tabla.

El Augsburgo marcha décimo y recibirá al Wolfsburgo, mientras que el Bayer, en el estreno de Xabi Alonso como entrenador, recibirá al Schalke 04 para empezar a salir del fondo de la tabla. Ambos partidos serán el sábado desde las 08:30.



La jornada europea termina el domingo con Valladolid recibiendo al Betis. En los locales Gonzalo Plata será de la partida en un equipo que buscará ganar su tercer partido de la temporada y posicionarse en la mitad de la tabla de posiciones. El duelo arranca a las 07:00.

Premier League

8 de octubre

11:30 Brighton vs. Tottenham

Bundesliga

8 de octubre

08:30 Bayer Leverkusen vs. Schalke 04

08:30 Augsburgo vs. Wolfsburgo

Liga española

9 de octubre

07:00 Valladolid vs. Betis

MLS

9 de octubre

13:30 Chicago Fire vs. New England

13:30 New York vs. Charlotte

13:30 Inter Miami vs. Montréal

16:00 Real Salt Lake vs. Timbers

16:00 LAFC vs. Nashville

16:00 Dallas vs. Sporting KC

16:00 Austin FC vs. Colorado

16:00 Seattle vs. SJ Earthquakes

Liga MX

8 de octubre

19:00 Tigres vs. Necaxa

21:15 Cruz Azul vs. León

9 de octubre

12:00 Toluca vs. Juárez

Liga venezolana

7 de octubre

16:00 Caracas vs. Estudiantes de Mérida

9 de octubre

18:15 Puerto Cabello vs. Deportivo Táchira

Liga peruana

7 de octubre

UTC Cajamarca vs. Cienciano



9 de octubre

15:30 Sporting Cristal vs. Universitario

10 de octubre

20:00 Alianza Lima vs. Deportivo Municipal

Liga chilena

9 de octubre

18:15 Everton vs. Cobresal

Liga argentina

9 de octubre

11:00 Tigre vs. Independiente

13:30 Talleres vs. Godoy Cruz

10 de octubre

19:30 Central Córdoba vs. Newell's

Brasileirão

8 de octubre

19:00 Corinthians vs. Paranaense

9 de octubre

14:00 Sao Paulo vs. Botafogo

14:00 Fortaleza vs. Avaí

16:00 Coritiba vs. Bragantino

16:00 Fluminense vs. América MG

10 de octubre

18:00 Santos vs. Juventude

