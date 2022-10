¿Cuándo juegan Liga, Aucas, Barcelona y Emelec en la LigaPro?

Los jugadores de Liga en un calentamiento. LDU visitará al Delfín en Manta, en la fecha 13 de la LigaPro. Foto: Twitter @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

¿Cuándo juegan Liga, Aucas, Barcelona y Emelec? ¿Qué opciones tienen? ¿Qué equipos buscan ganar la etapa? La fecha 13 de la segunda fase de la LigaPro contará con partidos claves para las definiciones, tanto en la zona alta como en la parte baja de la tabla. Se jugará entre el viernes 7 y el lunes 10 de octubre de 2022.

La jornada empezará este viernes 7 de octubre con el partido entre Delfín vs. Liga de Quito en el estadio Jocay de Manta.

Los albos de Liga quieren dejar a un lado el trago amargo que significó el empate 2-2 con 9 de Octubre en Milagro con el cuestionado arbitraje de Marlon Vera.



El sábado Cumbayá recibirá a Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa, con objetivos distintos en esta parte del año. Los locales buscarán sumar de a tres para alejarse definitivamente de la zona del descenso en la tabla acumulada.



La Católica tiene la misión de ganar el compromiso para seguir en la pugna por el primer lugar de esta fase. De lograrlo presionará a Aucas, el líder, que en esta fecha recibe al Mushuc Runa en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



Un triunfo de Aucas los pondrá más cerca de la puerta para conseguir la clasificación a las finales de la LigaPro del 6 y 13 de noviembre. Por su parte, Mushuc Runa se encuentra lejos de la zona del descenso y sus opciones de clasificar a un torneo internacional son mínimas



El lunes el turno es para Independiente del Valle vs. Técnico Universitario. Los rayados quieren seguir peleando su opción de ganar la fase y el 'Rodillo rojo' de salvar la categoría.

​

Liga abre la fecha 13

7 de octubre

19:00 Delfín vs. Liga de Quito

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

​

8 de octubre

13:00 Cumbayá vs. Universidad Católica

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito



15:30 Macará vs. 9 de Octubre

Estadio: Bellavista

Ciudad: Ambato



18:00 Deportivo Cuenca vs. Barcelona

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca

​

9 de octubre

13:00 Guayaquil City vs. Gualaceo

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



15:30 Aucas vs. Mushuc Runa

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



18:00 Emelec vs. Orense

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

​

10 de octubre

19:00 Independiente del Valle vs. Técnico Universitario

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón

​

¿Dónde ver los partidos?

GolTV

Star+

