Miryam Núñez: ‘Tuve que arriesgar para ganar’

La ciclista ecuatoriana Miryam Maritza Nuñez (c), ganadora de la medalla de oro, acompañada por la colombiana Serika Gulumá y la venezolana Lilibeth Chacón. Foto: EFE

Agencia EFE

La ecuatoriana Miryam Maritza Núñez y el colombiano Walter Vargas ganaron las medallas de oro en las pruebas de contrarreloj individual del ciclismo de los XIX Juegos Bolivarianos, tras imponerse en el recorrido de Valledupar el 24 de junio del 2022.

Núñez se adjudicó la carrera de las mujeres con un tiempo de 42:59 minutos, superando así a la colombiana Serika Gulumá, medalla de plata con tiempo de 43:29 y a la venezolana Lilibeth Chacón, bronce, con 43:55 para el recorrido de 30.3 kilómetros por las vías de la capital del departamento de César.

“Le dedico esta medalla a mi familia y a todo Ecuador. Fue difícil el recorrido. Hubo mucha lluvia, rompevelocidades y algunas lagunas en las que tuve que arriesgar para ganar. Simplemente se dieron las cosas”, expresó la deportista ecuatoriana tras convertirse en campeona bolivariana, en una prueba que por la lluvia tuvo retrasos.

Entretanto, la colombiana Gulumá, una de las favoritas a quedarse con la prueba, manifestó que se desorientó durante el recorrido por “una mala señalización”, y perdió segundos que al final le costaron el oro.

Además, por una “decisión estratégica” del equipo y pensando en la prueba de ruta, la chilena Aranza Villalón no defendió el título obtenido en los Bolivarianos de Santa Marta 2017.

La ecuatoriana Ana Vivar se ubicó sexta.

Suenan las notas del Himno Nacional del Ecuador en @JBolivarianos22



Miryam Núñez recibe su medalla de ORO🥇 en la prueba de ciclismo ruta contrarreloj individual pic.twitter.com/hlkifZw3SJ — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) June 24, 2022

Quinteros fue quinto

En los hombres, Vargas gastó un tiempo de 47:41 minutos y superó a su compatriota Rodrigo Contreras, que con 49:09 ganó plata y al panameño Christofer Jurado, quien con 50:18 se quedó con el bronce en la distancia de 39,7 kilómetros.

“Estoy feliz de ganar. Me preparé mucho para esta prueba. El recorrido me agradó pese a que hubo un trayecto de cinco kilómetros con muchos resaltos, donde se me cayó la cadena y tuve que tener tranquilidad. Al final, lo supe sobrellevar”, dijo a Efe Vargas, quien ganó con autoridad y le impidió a Contreras, al que le sacó un minuto y 28 segundos de diferencia, revalidar el título bolivariano, obtenido hace cinco años en Santa Marta.

Las dos pruebas tuvieron la salida en el Parque Viajero y la meta en la Gobernación del Cesar, en la zona céntrica en la ciudad caribeña de Valledupar.

El ecuatoriano Alexis Quinteros se ubico quinto, mientras que Santiago Montenegro no pudo culminar la carrera porque se pinchó la llanta de su bicicleta.

El domingo 26 de junio del 2022 se disputarán las pruebas femenina y masculina de ruta con partida en Gobernación y llegada al municipio de Pueblo Bello, cercano a la Sierra Nevada de Santa Marta.