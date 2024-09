Richard Carapaz no formará parte del Campeonato Mundial de Ciclismo que se realizará en Zúrich, Suiza. El ecuatoriano anunció su ausencia a través de sus redes sociales debido a un motivo de fuerza mayor.

A pesar de su ausencia en esta gran competencia, su calendario aún no ha terminado, ya que quedan varias carreras en las que su equipo, EF Education-EasyPost, participará.

Richard Carapaz se baja del Mundial

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) y Richard Carapaz confirmaron que no participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo.

A través de una llamada telefónica, el ciclista comunicó a la FEC su decisión, que fue comprendida y apoyada por la entidad. Las circunstancias también lo obligaron a suspender sus entrenamientos.

El motivo de su retiro de la competición, donde sería el principal representante de Ecuador en la prueba de ruta, se debe a que la hija de la ‘Locomotora’ se sometió a una intervención quirúrgica de emergencia.

Por tal razón, el carchense tuvo que regresar a Ecuador para estar junto a su familia, lo que lo llevó a pausar sus entrenamientos y su participación en diversas competencias.

“No he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, he tomado la decisión de no participar en el Mundial”, explicó Carapaz.

El ciclista reafirmó su compromiso con el país, pero destacó que la situación familiar trasciende el deporte, dejando claro que su familia es su prioridad.

¿Qué competencias se le vienen al ecuatoriano?

A pesar de las circunstancias, hay varias competencias en octubre que están en el calendario de Richard Carapaz, según la página especializada en ciclismo ProCyclingStats.

De acuerdo con esta fuente, el ecuatoriano tiene previsto participar en el Giro de Emilia, que se celebrará el 5 de octubre en Italia.

Esta carrera consta de 200 kilómetros, con salida en la ciudad de Carpi y meta en el Santuario de Nuestra Señora de San Luca. Se trata de una competición de un solo día.